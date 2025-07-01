Инцидент в Екатеринбурге вызвал новый кризис между Баку и Москвой

По данным СКР, в ходе расследования Следственным управлением СКР по Свердловской области уголовного дела по статьям «убийство» и «покушение на убийство» (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) в качестве подозреваемых задержано шесть граждан России: трое взяты под стражу, остальным суд продлил срок задержания. По версии следствия, фигуранты дела входили в состав преступной группы и были причастны к убийствам граждан Азербайджана Юниса Пашаева в 2001 г. и владельца крупной овощебазы Икрама Гаджиева в 2011 г., а также к покушению на предпринимателя Фехруза Ширинова в 2010 г. в Екатеринбурге с целью раздела сфер влияния в бизнесе.