Инцидент в Екатеринбурге вызвал новый кризис между Баку и Москвой

Инцидент в Екатеринбурге вызвал новый кризис между Баку и МосквойЕго острота нарастает с каждым днем
Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин днем 30 июня поручил передать в центральный аппарат резонансное дело в отношении участников преступной группы в Екатеринбурге, задержание которой 27 июня спровоцировало обострение в отношениях с Баку. По предварительным данным, в ходе полицейской операции один из задержанных фигурантов скончался из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго пока устанавливаются.
Все они были уроженцами Азербайджана и гражданами России.
Покушения и подозрения
По данным СКР, в ходе расследования Следственным управлением СКР по Свердловской области уголовного дела по статьям «убийство» и «покушение на убийство» (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) в качестве подозреваемых задержано шесть граждан России: трое взяты под стражу, остальным суд продлил срок задержания. По версии следствия, фигуранты дела входили в состав преступной группы и были причастны к убийствам граждан Азербайджана Юниса Пашаева в 2001 г. и владельца крупной овощебазы Икрама Гаджиева в 2011 г., а также к покушению на предпринимателя Фехруза Ширинова в 2010 г. в Екатеринбурге с целью раздела сфер влияния в бизнесе.
По уголовному делу проведено 14 обысков, 11 осмотров транспортных средств и нежилых помещений, 10 допросов свидетелей, говорится в сообщении СКР. 29 июня пресс-служба Ленинского районного суда Екатеринбурга сообщила об аресте в рамках этого дела трех человек – Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых. Трем другим фигурантам – Алимхану Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову – судья продлил срок содержания на 72 часа.
Как писало издание E1.ru, в рамках операции в нескольких домах и ТЦ «Баку плаза» в Екатеринбурге утром 27 июня задержали и доставили в отделения полиции порядка 50 человек, где их проверяли на причастность к убийствам и покушениям в городе. При этом в ходе задержания погибло двое пожилых мужчин – Зияддин и Гусейн Сафаровы.
Они были владельцами скандально известного в Екатеринбурге кафе «Каспий», которое часто попадало в криминальные новости, и, как сообщило E1.ru, были главными подозреваемыми в убийстве Пашаева в 2001 г.
Убийства произошли из-за передела сфер влияния внутри диаспоры, рассказала «Ведомостям» главный редактор E1.ru Марина Малкова. Диаспора в Екатеринбурге достаточно крупная, а убийства и покушение на убийство в 2001, 2010 и 2011 гг. произвели большой общественный резонанс, говорит она и приводит пример «дерзкого убийства» Пашаева: в 2001 г. его изрезали ножами.
Обострение в отношениях
Инцидент с задержанием вызвал новое обострение в российско-азербайджанских отношениях. На следующий день МИД Азербайджана вызвал поверенного в делах посольства России в Баку Петра Волоковых и вручил ему ноту протеста с требованием немедленного объективного расследования и привлечения к ответственности «лиц, совершивших насилие».
В то же время минкультуры Азербайджана объявило об отмене всех культурных мероприятий в стране при участии России. Депутат Милли Меджлиса (парламента) Нигяр Мухаммедова сообщила об отмене визита российского вице-премьера Алексея Оверчука в Баку из-за «насилия против Азербайджана», передает агентство «Азертадж».
А азербайджанские полицейские 30 июня провели обыск в редакции Sputnik в Баку и задержали главу Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова, сообщил «Sputnik Ближнее зарубежье». Главный редактор RT Маргарита Симоньян назвала это «спецоперацией» в офисе Sputnik в Баку.
МИД России вызвал посла Азербайджана в Москве и выразил протест в связи с задержанием двух журналистов.
Представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова заявляла ранее, что задержание представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге произошло в рамках уголовных дел. Она заверила, что Москва дала Баку соответствующие разъяснения по поводу действий российских правоохранителей. По словам пресс-секретаря российского президента Дмитрия Пескова, задержание произошло в рамках следствия и оно не должно быть поводом для болезненной реакции с азербайджанской стороны.
Дело и его последствия
Передача расследования в центральный аппарат СКР может быть вызвана как обнаруженными недочетами в ходе расследования в нижестоящем органе, так и сильным резонансом дела, говорит сотрудник правоохранительных органов.
Предыдущее обострение произошло в конце декабря 2024 г., после падения самолета авиакомпании Azal, который следовал из Баку в Грозный.
В начале февраля закрылось представительство Россотрудничества из-за отсутствия у него юридической регистрации. В конце того же месяца в стране прекратило работу представительство «Россия сегодня». Также в Азербайджане сокращено разрешение на пребывание в стране российских граждан – до 90 дней в течение года (было 180).
В Москве же в марте был заложен монумент Гейдару Алиеву, отцу Ильхама Алиева и предыдущему президенту Азербайджана.
Российско-азербайджанские отношения сегодня переживают непростой период, замечает эксперт по вопросам военной безопасности Южного Кавказа Ниязи Ниязов. Тем не менее, полагает эксперт, Баку и Москва, вероятно, будут искать способы скорейшего разрешения кризиса, поскольку страны в одинаковой мере заинтересованы в сотрудничестве. Для этого есть объективные предпосылки как в рамках развития совместных проектов международного транспортного коридора Север – Юг, так и в продвижении общего видения системы международных отношений, в которой нет давления со стороны западных стран, заключил эксперт.
Азербайджан резко и эмоционально отреагировал на ситуацию с задержанием, так как Баку пытается показать свою значимость, говорит заведующий сектором Кавказа ИМЭМО РАН Вадим Муханов. В текущей турбулентной ситуации в регионе Азербайджан пытается позиционировать себя достаточно жестко, но любое обострение – это повод для дальнейших переговоров, считает эксперт. При этом ожидать трагического ухудшения отношений Москвы и Баку не стоит – подобные инциденты были и в прошлом, а контакты на высшем уровне у сторон весьма хорошие. По мнению Муханова, за последний год в двусторонних отношениях было много раздражителей и поводов для взаимного недовольства. Причина этого – напряженная ситуация в регионе, в который рикошетит кризис на Ближнем Востоке. Тем не менее Россия как «большой северный сосед» имеет большое значение для Азербайджана и диаспоры, а сам Баку в определенной мере зависит от Москвы, резюмирует эксперт.