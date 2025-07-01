Суд в Екатеринбурге арестовал четвертого фигуранта дела об убийствах

27 июня сотрудники Следственного комитета (СК) РФ задержали в Екатеринбурге подозреваемых в убийствах в период с 2001 по 2011 г. 29 июня Ленинский суд Екатеринбурга заключил под стражу Акифа Мохбалы-оглы Сафарова, ему предъявлено обвинение в убийстве. До этого суд избрал меру пресечения Мазахиру Мохбалы-оглы Сафарову по делу об убийствах.