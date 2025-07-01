Суд в Екатеринбурге арестовал четвертого фигуранта дела об убийствах
Ленинский райсуд Екатеринбурга арестовал четвертого обвиняемого по делу об убийствах прошлых лет Бакира Мехди-оглы Сафарова. Об этом сообщили в судах Свердловской области.
Сафаров арестован до 19 июля. Ему предъявлено обвинение по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц, группой лиц по предварительному сговору или организованной группой).
27 июня сотрудники Следственного комитета (СК) РФ задержали в Екатеринбурге подозреваемых в убийствах в период с 2001 по 2011 г. 29 июня Ленинский суд Екатеринбурга заключил под стражу Акифа Мохбалы-оглы Сафарова, ему предъявлено обвинение в убийстве. До этого суд избрал меру пресечения Мазахиру Мохбалы-оглы Сафарову по делу об убийствах.
Задержанные являются представителями азербайджанской диаспоры. Баку в ответ на действия российских силовиков отменил все культурные мероприятия в Азербайджане, связанные с РФ, а также визит парламентской делегации в Москву. 30 июня Азербайджан задержал в Баку как минимум троих журналистов, сотрудничающих с Россией.
Днем 30 июня азербайджанские силовики пришли с обысками в редакцию «Sputnik Азербайджан» и задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Вечером того же дня была задержана редактор Ruptly Айтекин Гусейнова, которая прибыла в страну с частным визитом. На фоне этого МИД РФ вызвал посла республики в Москве Рахмана Мустафаева.