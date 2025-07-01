Посол Азербайджана прибыл в МИД России после задержания журналистов Sputnik
Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев прибыл в здание МИД России в связи с «недружественными действиями Баку» и задержанием журналистов агентства «Sputnik Азербайджан». Об этом пишет «РИА Новости».
30 июня силовики провели обыски в редакции «Sputnik Азербайджан» в Баку и задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. Азербайджанское агентство APA писало, что во время следственных действий в офисе радио Sputnik задержали «двух сотрудников ФСБ России».
В МИД РФ указывали, что все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий к российским журналистам. В тот же день в Баку была задержана редактор Ruptly Айтекин Гусейнова, которая прибыла в страну с частным визитом.
Задержание журналистов и обострение отношений между Баку и Москвой произошло после массовых задержаний азербайджанцев в Екатеринбурге. Следственный комитет (СК) РФ заявлял, что задержания связаны с расследованием убийств, совершенных с 2001 по 2011 гг.
Баку в ответ на действия российских силовиков отменил все культурные мероприятия в Азербайджане, связанные с РФ, а также визит парламентской делегации в Москву.