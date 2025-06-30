В Азербайджане задержали сотрудницу видеоагентства Ruptly
В Азербайджане задержали редактора Ruptly Айтекину Гусейнову, которая прибыла в страну с частным визитом.Об этом «РИА Новости» сообщили в видеоагентстве.
Как рассказали агентству в Ruptly, Гусейнова доехала до офиса «Sputnik Азербайджан» в Баку, чтобы снять с улицы проходящие в здании обыски. В районе 17:00 по местному времени (16:00 мск) ее задержали сотрудники правоохранительных органов. Примерно через 20 мин. она сообщила, что сняла момент своего ареста, после чего журналистка не выходила на связь.
30 июня азербайджанские силовики провели обыски в редакции «Sputnik Азербайджан» в Баку, задержаны глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. В связи с недружественными действиями Баку и задержанием российских журналистов МИД России вызвал посла Азербайджана в Москве Рахмана Мустафаева. APA сообщало, что во время следственных действий в офисе радио Sputnik задержали «двух сотрудников ФСБ России».
Это произошло на фоне роста напряженности в отношениях между Баку и Москвой после задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге 27 июня. Следственный комитет (СК) РФ подозревает задержанных в совершении убийств в 2000-х. На фоне этого Азербайджан отменил ряд совместных с Россией мероприятий. В том числе делегация парламента республики отказалась от визита в Москву.