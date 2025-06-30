В Азербайджане задержали сотрудницу видеоагентства Ruptly

Как рассказали агентству в Ruptly, Гусейнова доехала до офиса «Sputnik Азербайджан» в Баку, чтобы снять с улицы проходящие в здании обыски. В районе 17:00 по местному времени (16:00 мск) ее задержали сотрудники правоохранительных органов. Примерно через 20 мин. она сообщила, что сняла момент своего ареста, после чего журналистка не выходила на связь.