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В Азербайджане задержали сотрудницу видеоагентства Ruptly

Ведомости

В Азербайджане задержали редактора Ruptly Айтекину Гусейнову, которая прибыла в страну с частным визитом.Об этом «РИА Новости» сообщили в видеоагентстве. 

Как рассказали агентству в Ruptly, Гусейнова доехала до офиса «Sputnik Азербайджан» в Баку, чтобы снять с улицы проходящие в здании обыски. В районе 17:00 по местному времени (16:00 мск) ее задержали сотрудники правоохранительных органов. Примерно через 20 мин. она сообщила, что сняла момент своего ареста, после чего журналистка не выходила на связь.

30 июня азербайджанские силовики провели обыски в редакции «Sputnik Азербайджан» в Баку, задержаны глава редакции Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. В связи с недружественными действиями Баку и задержанием российских журналистов МИД России вызвал посла Азербайджана в Москве Рахмана Мустафаева. APA сообщало, что во время следственных действий в офисе радио Sputnik задержали «двух сотрудников ФСБ России».

Это произошло на фоне роста напряженности в отношениях между Баку и Москвой после задержания представителей азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге 27 июня. Следственный комитет (СК) РФ подозревает задержанных в совершении убийств в 2000-х. На фоне этого Азербайджан отменил ряд совместных с Россией мероприятий. В том числе делегация парламента республики отказалась от визита в Москву.

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