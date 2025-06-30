Азербайджанcкие силовики проводят следственные действия в офисе Sputnik

Азербайджанcкие силовики проводят следственные действия в офисе SputnikМестные СМИ сообщают о задержании «агентов ФСБ»
МВД Азербайджана проводит «операцию» в офисе радио Sputnik, входящего в МИА «Россия сегодня». Об этом сообщило агентство «РИА Новости»
«В бакинском офисе «Sputnik Азербайджан» проводится операция», – сообщили в МВД.
В Sputnik в Москве заявили об отсутствии связи с азербайджанской редакцией. Главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян заявила, что сотрудники посольства России в Баку выехали к офису «Sputnik Азербайджан». Она сообщила, что сотрудники не выходят на связь – «очевидно, лишены доступа к телефону». Она уточнила, что среди них есть граждане России.
Азербайджанские издания Qafqazinfo и Minval также сообщили, что в офисе Sputnik в Баку проходит «операция». По информации агентства APA, были задержаны «двое сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России», которые якобы работали под прикрытием.
28 июня сотрудники Следственного комитета (СК) РФ задержали в Екатеринбурге подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г. СМИ писали о задержании более 50 уроженцев Азербайджана. МИД Азербайджана призвал расследовать задержания азербайджанцев, при которых, по данным внешнеполитического ведомства, погибли два человека, еще несколько были тяжело ранены, а девять – арестованы. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подтвердила смерть двух человек. По ее словам, один из фигурантов скончался из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.
Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова 30 июня обратилась в Генпрокуратуру с ходатайством о проверке законности и обоснованности задержания азербайджанцев, соблюдения прав подозреваемых в совершении преступлений и потерпевших по уголовному делу.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков говорил, что Москва искренне сожалеет в связи с решением Азербайджана об отмене всех культурных мероприятий, связанных с российскими учреждениями, и визита делегации парламента в Москву на фоне ситуации в Екатеринбурге.