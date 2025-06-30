Азербайджанcкие силовики проводят следственные действия в офисе Sputnik

28 июня сотрудники Следственного комитета (СК) РФ задержали в Екатеринбурге подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г. СМИ писали о задержании более 50 уроженцев Азербайджана. МИД Азербайджана призвал расследовать задержания азербайджанцев, при которых, по данным внешнеполитического ведомства, погибли два человека, еще несколько были тяжело ранены, а девять – арестованы. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подтвердила смерть двух человек. По ее словам, один из фигурантов скончался из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.