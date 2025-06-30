Москалькова попросила ГП проверить законность задержаний в Екатеренбурге
К уполномоченной по правам человека в РФ Татьяне Москальковой обратилась омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева по поводу выяснения обстоятельств задержания, смерти и причинения телесных повреждений азербайджанцам в России. Российский омбудсмен держит ситуацию на контроле. Об этом сообщила Москалькова в своем Telegram-канале.
Москалькова обратилась в Генпрокуратуру России с ходатайством о проверке законности и обоснованности задержания, соблюдения прав подозреваемых в совершении преступлений и потерпевших по уголовному делу. Омбудсмен уточнила, что находится в контакте с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, которая тесно контактирует с адвокатами и представителями азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.
28 июня сотрудники СК РФ задержали в Екатеринбурге подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г. Днем ранее Ura.ru писало, что силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана. МИД республики призвал расследовать задержание азербайджанцев. Позже временного поверенного в делах посольства России в Азербайджане вызвали во внешнеполитическое ведомство страны, где выразили решительный протест.
По данным МИД Азербайджана, при задержании погибли два человека, несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко говорила, что один из фигурантов скончался из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.
Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в отношении преступной группы, причастной к эпизодам убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге, в центральный аппарат ведомства. В качестве подозреваемых задержаны шесть российских граждан. Суд заключил под стражу Сафарова Мазахира Мохбала оглы, Сафарова Акифа Мохбала оглы и Сафарова Аяза Мохбала оглы. Обвиняемым Гянджиеву Ахлиману Сатдару оглы, Лалаеву Шахину Мамедали оглы и Сафарову Бакиру Мехди оглы продлен срок задержания.