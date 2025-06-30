Москалькова попросила ГП проверить законность задержаний в Екатеренбурге

Москалькова обратилась в Генпрокуратуру России с ходатайством о проверке законности и обоснованности задержания, соблюдения прав подозреваемых в совершении преступлений и потерпевших по уголовному делу. Омбудсмен уточнила, что находится в контакте с уполномоченным по правам человека в Свердловской области Татьяной Мерзляковой, которая тесно контактирует с адвокатами и представителями азербайджанской диаспоры в Екатеринбурге.