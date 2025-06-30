СК назвал причины гибели задержанного в Екатеринбурге азербайджанца

Следственное управление СК по Свердловской области расследует дело по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), (убийство по найму) и (покушение на убийство по найму). По данным следствия, преступная группа причастна к убийству в 2001 г., покушению на убийство по найму в 2010 г. и убийству в 2011 г. Мотивом преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе.