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СК назвал причины гибели задержанного в Екатеринбурге азербайджанца

Бастрыкин передал в центральный аппарат дело ОПГ
Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) РФ Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело в отношении преступной группы, причастной к эпизодам убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 гг., в центральный аппарат ведомства. Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Следственное управление СК по Свердловской области расследует дело по п.п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство, совершенное группой лиц по предварительному сговору), (убийство по найму) и (покушение на убийство по найму). По данным следствия, преступная группа причастна к убийству в 2001 г., покушению на убийство по найму в 2010 г. и убийству в 2011 г. Мотивом преступлений стал раздел сфер влияния в бизнесе.

В рамках расследования дела в качестве подозреваемых задержаны шесть российских граждан. Суд заключил под стражу Сафарова Мазахира Мохбала оглы, Сафарова Акифа Мохбала оглы и Сафарова Аяза Мохбала оглы. Обвиняемым Гянджиеву Ахлиману Сатдару оглы, Лалаеву Шахину Мамедали оглы и Сафарову Бакиру Мехди оглы продлен срок задержания.

«По предварительным данным, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица в настоящее время устанавливаются», – уточнила Петренко.

По уголовному делу проведено 14 обысков, 11 осмотров транспортных средств и нежилых помещений, 10 допросов свидетелей. В ходе следствия также проверяется причастность подозреваемых к совершению иных тяжких и особо тяжких преступлений.

28 июня сотрудники СК РФ задержали в Екатеринбурге подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г. Днем ранее Ura.ru сообщило, что в Екатеринбурге силовики задержали более 50 уроженцев Азербайджана. МИД Азербайджана призвал Россию расследовать задержание азербайджанцев. Позже временного поверенного в делах посольства России в Азербайджане вызвали в МИД страны, где выразили решительный протест.

По данным азербайджанского МИДа, при задержании погибли два человека, несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы.

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