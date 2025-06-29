Суд в Екатеринбурге арестовал фигуранта дела об убийствах прошлых лет
Ленинский районный суд Екатеринбурга заключил под стражу Акифа Мохбалы-оглы Сафарова, ему предъявлено обвинение в убийстве, сообщает Telegram-канал объединенной пресс-службы судов Свердловской области. Сотрудники Следственного комитета ранее задержали в городе подозреваемых в убийствах прошлых лет.
В отношении одного из фигурантов возбуждено уголовное дело по п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Он будет находиться под стражей до 19 июля включительно.
Суд изучил представленные следствием материалы в отношении еще троих обвиняемых: Ахлимана Сатдара-оглы Гянджиева, Шахина Мамедали-оглы Лалаева и Бакира Мехди-оглы Сафарова. Всем троим продлен срок содержания под стражей на 72 часа.
Суд ранее избрал меру пресечения Мазахиру Мохбалы-оглы Сафарову. Он также пробудет под арестом до 19 июля. По версии следствия, обвиняемые входили в состав этнической преступной группы, причастной к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010 и 2011 гг.
27 июня стало известно о задержании силовиками в Екатеринбурге свыше 50 уроженцев Азербайджана. На следующий день МИД республики призвал Россию расследовать задержание азербайджанцев. Там заявили, что при задержании погибли два человека, несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что мероприятия проходят в рамках расследования дела об убийствах прошлых лет.