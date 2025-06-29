Суд в Екатеринбурге арестовал фигуранта дела об убийствах прошлых лет

27 июня стало известно о задержании силовиками в Екатеринбурге свыше 50 уроженцев Азербайджана. На следующий день МИД республики призвал Россию расследовать задержание азербайджанцев. Там заявили, что при задержании погибли два человека, несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что мероприятия проходят в рамках расследования дела об убийствах прошлых лет.