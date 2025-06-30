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Кремль сожалеет о решениях Баку после задержаний в Екатеринбурге

Россия хочет и дальше развивать добрые отношения с Азербайджаном
Ведомости

В Кремле искренне сожалеют в связи с решением Азербайджана об отмене всех культурных мероприятий, связанных с российскими учреждениями, и визита делегации парламента в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Представителя Кремля попросили оценить решения Баку, принятые после задержания азербайджанцев в Екатеринбурге, а также спросили, планируется ли разговор президента РФ Владимира Путина и лидера республики Ильхама Алиева в связи со сложившейся ситуацией.

По словам Пескова, в данное время в повестке дня такой разговор не предусмотрен, но при необходимости он состоится «в самые сжатые сроки». Пресс-секретарь российского лидера также подчеркнул важность продолжения работы по разъяснению причин и характера событий, «которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей».

«Считаем, что все, что происходит, связано с работой правоохранительных органов. Это не может и не должно являться поводом для подобной реакции. Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджаном», – отметил Песков.

Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ 28 июня задержали в Екатеринбурге подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г. Днем ранее Ura.ru писало о задержании более 50 уроженцев Азербайджана. МИД республики призвал расследовать задержание азербайджанцев. По данным азербайджанского МИДа, при задержании погибли два человека, еще несколько были тяжело ранены, а девять – арестованы. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко говорила, что один из фигурантов скончался из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.

30 июня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру России с ходатайством о проверке законности и обоснованности задержания азербайджанцев, соблюдения прав подозреваемых в совершении преступлений и потерпевших по уголовному делу.

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