Кремль сожалеет о решениях Баку после задержаний в Екатеринбурге

Кремль сожалеет о решениях Баку после задержаний в ЕкатеринбургеРоссия хочет и дальше развивать добрые отношения с Азербайджаном
В Кремле искренне сожалеют в связи с решением Азербайджана об отмене всех культурных мероприятий, связанных с российскими учреждениями, и визита делегации парламента в Москву. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Представителя Кремля попросили оценить решения Баку, принятые после задержания азербайджанцев в Екатеринбурге, а также спросили, планируется ли разговор президента РФ Владимира Путина и лидера республики Ильхама Алиева в связи со сложившейся ситуацией.
По словам Пескова, в данное время в повестке дня такой разговор не предусмотрен, но при необходимости он состоится «в самые сжатые сроки». Пресс-секретарь российского лидера также подчеркнул важность продолжения работы по разъяснению причин и характера событий, «которые, по мнению азербайджанской стороны, послужили причиной для таких демаршей».
«Считаем, что все, что происходит, связано с работой правоохранительных органов. Это не может и не должно являться поводом для подобной реакции. Мы заинтересованы в том, чтобы и дальше развивать наши добрые отношения с Азербайджаном», – отметил Песков.
Сотрудники Следственного комитета (СК) РФ 28 июня задержали в Екатеринбурге подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г. Днем ранее Ura.ru писало о задержании более 50 уроженцев Азербайджана. МИД республики призвал расследовать задержание азербайджанцев. По данным азербайджанского МИДа, при задержании погибли два человека, еще несколько были тяжело ранены, а девять – арестованы. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко говорила, что один из фигурантов скончался из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.
30 июня уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру России с ходатайством о проверке законности и обоснованности задержания азербайджанцев, соблюдения прав подозреваемых в совершении преступлений и потерпевших по уголовному делу.