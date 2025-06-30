Что известно о напряженности в отношениях России и Азербайджана

В конце июня в Екатеринбурге были задержаны граждане России азербайджанской национальности в рамках расследования убийств прошлых лет. Азербайджан отреагировал резко – по всей республике отменили мероприятия, организованные Россией, а делегация парламента отказалась от визита в Москву. 30 июня в редакции агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку прошли обыски и задержания, после чего в МИД был вызван посол Азербайджана. «Ведомости» рассказывают, как начался и как развивается скандал.