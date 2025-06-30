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Что известно о напряженности в отношениях России и Азербайджана

После задержания азербайджанцев в Екатеринбурге в Баку задержали журналистов Sputnik
Максим Цуланов
Валерий Шарифулин / ТАСС
Валерий Шарифулин / ТАСС

В конце июня в Екатеринбурге были задержаны граждане России азербайджанской национальности в рамках расследования убийств прошлых лет. Азербайджан отреагировал резко – по всей республике отменили мероприятия, организованные Россией, а делегация парламента отказалась от визита в Москву. 30 июня в редакции агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку прошли обыски и задержания, после чего в МИД был вызван посол Азербайджана. «Ведомости» рассказывают, как начался и как развивается скандал.

Задержания в Екатеринбурге

  • 28 июня Ura.ru сообщило, что накануне в Екатеринбурге силовики задержали свыше 50 уроженцев Азербайджана. Задержание связано с уголовным делом об убийстве, произошедшем в 2001 г. 

  • На фоне новостей МИД Азербайджана призвал Москву расследовать задержания своих граждан в Екатеринбурге. В ведомстве заявили, что при задержаниях погибли два человека, несколько получили ранения, девять человек – арестованы.

  • Следственный комитет (СК) России в Свердловской области подтвердил задержания. Речь идет о расследовании убийств, совершенных в 2001, 2010 и 2011 гг. По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге. Число задержанных не раскрывалось.

  • Расследование проводит четвертый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области, сообщали 28 июня. Эта структура занимается расследованием преступлений прошлых лет.

  • 29 июня Ленинский райсуд Екатеринбурга заключил под стражу Акифа Мохбалы-оглы Сафарова, ему предъявлено обвинение в убийстве. До этого суд избрал меру пресечения Мазахиру Мохбалы-оглы Сафарову по делу об убийствах. Срок содержания под стражей продлили на 72 часа для еще троих обвиняемых: Ахлимана Сатдара-оглы Гянджиева, Шахина Мамедали-оглы Лалаева и Бакира Мехди-оглы Сафарова. 

  • 30 июня официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подтвердила смерть двух человек. По данным СК, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица устанавливаются.

  • Дело передали в центральный аппарат СК после поручения председателя СК РФ Александра Бастрыкина.

Реакция Азербайджана и обыски в Sputnik

  • 29 июня минкультуры Азербайджана отменило все мероприятия, запланированные учреждениями России. Были отменены концерты, фестивали, спектакли, выставки. Отмена обусловлена арестами азербайджанцев в Екатеринбурге.

  • В тот же день парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву. В России планировалось участие депутатов в заседании комиссии милли меджлиса (парламента) республики и Федерального собрания РФ по межпарламентскому сотрудничеству. Причиной отмены также названы задержания граждан Азербайджана.

  • 30 июня азербайджанские СМИ сообщили об «операции» МВД в редакции «Sputnik Азербайджан», входящий в государственное МИА «Россия сегодня». Следственные мероприятия подтвердила главред МИА Маргарита Симоньян. На место выехали сотрудники посольства РФ в Баку.

  • Агентство АРА сообщило, что были задержаны «двое сотрудников ФСБ России», которые якобы работали под прикрытием.

  • «Sputnik Ближнее зарубежье» сообщил, что задержаны глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. В редакции Sputnik назвали обвинения в связях с ФСБ абсурдными.

Реакция России

  • Временный поверенный в делах РФ в республике Петр Волоковых дал разъяснения азербайджанской стороне и заверил, что ситуация «находится под контролем правоохранительных органов», сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 28 июня Волоковых был вызван в МИД республики.

  • МИД России вызвал посла Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев из-за недружественных действий Баку и задержаний российских журналистов. 

  • 30 июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру РФ с ходатайством о проверке законности и обоснованности задержания азербайджанцев. Обращение было направлено после контактов с омбудсменом Азербайджана Сабиной Алиевой.

  • В Кремле выразили сожаление после решения Баку отменить культурные мероприятия и визит делегации парламента в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия правоохранителей в Екатеринбурге «не могут и не должны являться поводом для подобной реакции».

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