Что известно о напряженности в отношениях России и Азербайджана

Что известно о напряженности в отношениях России и АзербайджанаПосле задержания азербайджанцев в Екатеринбурге в Баку задержали журналистов Sputnik
В конце июня в Екатеринбурге были задержаны граждане России азербайджанской национальности в рамках расследования убийств прошлых лет. Азербайджан отреагировал резко – по всей республике отменили мероприятия, организованные Россией, а делегация парламента отказалась от визита в Москву. 30 июня в редакции агентства «Sputnik Азербайджан» в Баку прошли обыски и задержания, после чего в МИД был вызван посол Азербайджана. «Ведомости» рассказывают, как начался и как развивается скандал.
Задержания в Екатеринбурге
28 июня Ura.ru сообщило, что накануне в Екатеринбурге силовики задержали свыше 50 уроженцев Азербайджана. Задержание связано с уголовным делом об убийстве, произошедшем в 2001 г.
На фоне новостей МИД Азербайджана призвал Москву расследовать задержания своих граждан в Екатеринбурге. В ведомстве заявили, что при задержаниях погибли два человека, несколько получили ранения, девять человек – арестованы.
Следственный комитет (СК) России в Свердловской области подтвердил задержания. Речь идет о расследовании убийств, совершенных в 2001, 2010 и 2011 гг. По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге. Число задержанных не раскрывалось.
Расследование проводит четвертый отдел по расследованию особо важных дел СУ СК России по Свердловской области, сообщали 28 июня. Эта структура занимается расследованием преступлений прошлых лет.
29 июня Ленинский райсуд Екатеринбурга заключил под стражу Акифа Мохбалы-оглы Сафарова, ему предъявлено обвинение в убийстве. До этого суд избрал меру пресечения Мазахиру Мохбалы-оглы Сафарову по делу об убийствах. Срок содержания под стражей продлили на 72 часа для еще троих обвиняемых: Ахлимана Сатдара-оглы Гянджиева, Шахина Мамедали-оглы Лалаева и Бакира Мехди-оглы Сафарова.
30 июня официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подтвердила смерть двух человек. По данным СК, один из фигурантов скончался в результате сердечной недостаточности, причины смерти второго лица устанавливаются.
Дело передали в центральный аппарат СК после поручения председателя СК РФ Александра Бастрыкина.
Реакция Азербайджана и обыски в Sputnik
29 июня минкультуры Азербайджана отменило все мероприятия, запланированные учреждениями России. Были отменены концерты, фестивали, спектакли, выставки. Отмена обусловлена арестами азербайджанцев в Екатеринбурге.
В тот же день парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву. В России планировалось участие депутатов в заседании комиссии милли меджлиса (парламента) республики и Федерального собрания РФ по межпарламентскому сотрудничеству. Причиной отмены также названы задержания граждан Азербайджана.
30 июня азербайджанские СМИ сообщили об «операции» МВД в редакции «Sputnik Азербайджан», входящий в государственное МИА «Россия сегодня». Следственные мероприятия подтвердила главред МИА Маргарита Симоньян. На место выехали сотрудники посольства РФ в Баку.
Агентство АРА сообщило, что были задержаны «двое сотрудников ФСБ России», которые якобы работали под прикрытием.
«Sputnik Ближнее зарубежье» сообщил, что задержаны глава редакции «Sputnik Азербайджан» Игорь Картавых и шеф-редактор Евгений Белоусов. В редакции Sputnik назвали обвинения в связях с ФСБ абсурдными.
Реакция России
Временный поверенный в делах РФ в республике Петр Волоковых дал разъяснения азербайджанской стороне и заверил, что ситуация «находится под контролем правоохранительных органов», сообщала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. 28 июня Волоковых был вызван в МИД республики.
МИД России вызвал посла Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев из-за недружественных действий Баку и задержаний российских журналистов.
30 июня уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова обратилась в Генпрокуратуру РФ с ходатайством о проверке законности и обоснованности задержания азербайджанцев. Обращение было направлено после контактов с омбудсменом Азербайджана Сабиной Алиевой.
В Кремле выразили сожаление после решения Баку отменить культурные мероприятия и визит делегации парламента в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что действия правоохранителей в Екатеринбурге «не могут и не должны являться поводом для подобной реакции».