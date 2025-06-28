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Захарова оценила заявление МИД Азербайджана по задержаниям в Екатеринбурге

Москва дала разъяснения Баку по уголовному делу об убийствах, совершенных в 2001–2011 годах
Ведомости

Задержания в Екатеринбурге уроженцев Азербайджана проходят в рамках расследования дела об убийствах прошлых лет. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«В рамках расследования уголовных дел по факту совершенных в предыдущие годы тяжких преступлений российскими правоохранительными органами были проведены задержания и обыски по местам проживания подозреваемых, которые являются гражданами России, выходцами из Азербайджана», – сказала она.

Захарова уточнила, что временный поверенный в делах РФ в республике Петр Волоковых дал разъяснения азербайджанской стороне и заверил, что ситуация «находится под контролем правоохранительных органов».

28 июня стало известно о масштабных задержаниях граждан Азербайджана в Екатеринбурге. Ura.ru писало, что в Екатеринбурге 27 июня силовики задержали свыше 50 уроженцев Азербайджана, Следственный комитет (СК) РФ не раскрывал точное число задержанных. По сообщению СК, задержания проводятся в рамках уголовного дела об убийствах, произошедших в 2001, 2010, 2011 гг.

МИД Азербайджана опубликовал заявление, в котором призвал Россию расследовать задержание азербайджанцев. По утверждению азербайджанского МИДа, при задержании погибли два человека, несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы. Российская сторона не подтверждает эту информацию.

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