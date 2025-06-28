Захарова оценила заявление МИД Азербайджана по задержаниям в Екатеринбурге

МИД Азербайджана опубликовал заявление, в котором призвал Россию расследовать задержание азербайджанцев. По утверждению азербайджанского МИДа, при задержании погибли два человека, несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы. Российская сторона не подтверждает эту информацию.