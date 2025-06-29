Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву

28 июня МИД Азербайджана призвал Россию расследовать задержание азербайджанцев. По утверждению МИДа республики, при задержании погибли два человека, несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что задержания на Урале проходят в рамках расследования дела об убийствах прошлых лет.