Парламентская делегация Азербайджана отменила визит в Москву
Парламентская делегация Азербайджана не примет участия в заседании комиссии Милли Меджлиса (парламента) республики и Федерального Собрания РФ по межпарламентскому сотрудничеству, которое планировалось провести в Москве. Об этом сообщается на сайте парламента.
Причиной отмены поездки делегации в Россию в парламенте назвали инцидент с задержанием силовиками в Екатеринбурге свыше 50 уроженцев Азербайджана.
В этот же день стало известно, что в Азербайджане отменены все культурные мероприятия, запланированные российскими государственными и частными учреждениями. Отмена также была обусловлена арестами мигрантов в Екатеринбурге.
28 июня МИД Азербайджана призвал Россию расследовать задержание азербайджанцев. По утверждению МИДа республики, при задержании погибли два человека, несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что задержания на Урале проходят в рамках расследования дела об убийствах прошлых лет.