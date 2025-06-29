В Азербайджане отменили культурные мероприятия, связанные с Россией

28 июня МИД Азербайджана опубликовал заявление, в котором призвал Россию расследовать задержание азербайджанцев. Позже появилось сообщение, что временного поверенного в делах посольства РФ в Азербайджане вызвали в МИД республики, где выразили решительные протест. По утверждению азербайджанского МИДа, при задержании погибли два человека, несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы. Российская сторона не подтверждает эту информацию.