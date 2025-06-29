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В Азербайджане отменили культурные мероприятия, связанные с Россией

Ведомости

В Азербайджане отменены все мероприятия, запланированные российскими государственными и частными учреждениями, сообщило агентство «Азертадж» со ссылкой на министерство культуры Азербайджана.

Отмечается, что были отменены концерты, фестивали, спектакли, выставки и т. д. Граждане смогут вернуть билеты.

Отмена обусловлена арестами мигрантов в Екатеринбурге.

Ura.ru писало, что в Екатеринбурге 27 июня силовики задержали свыше 50 уроженцев Азербайджана. По версии следствия, фигуранты, входившие в состав этнической преступной группы, причастны к ряду эпизодов убийств и покушений на убийство, совершенных в Екатеринбурге в 2001, 2010, 2011 гг. 

28 июня МИД Азербайджана опубликовал заявление, в котором призвал Россию расследовать задержание азербайджанцев. Позже появилось сообщение, что временного поверенного в делах посольства РФ в Азербайджане вызвали в МИД республики, где выразили решительные протест. По утверждению азербайджанского МИДа, при задержании погибли два человека, несколько человек получили тяжелые ранения, а девять человек были арестованы. Российская сторона не подтверждает эту информацию.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала ситуацию, сказав, что задержания в Екатеринбурге уроженцев Азербайджана проходят в рамках расследования дела об убийствах прошлых лет. Временный поверенный в делах РФ в республике Петр Волоковых дал разъяснения азербайджанской стороне и заверил, что ситуация «находится под контролем правоохранительных органов».

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