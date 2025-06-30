МИД России вызвал посла Азербайджана из-за недружественных действий Баку

Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила обеспокоенность тем, что сотрудники консульского отдела посольства РФ в Баку не могут связаться с журналистами. Российская дипмиссия проинформировала МИД Азербайджана, МВД республики и Службу государственной безопасности страны. За происходящим также следят постоянная комиссия Совета по правам человека в информационной сфере и Союз журналистов России.