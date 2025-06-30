МИД России вызвал посла Азербайджана из-за недружественных действий Баку

МИД России вызвал посла Азербайджана из-за недружественных действий БакуМосква назвала незаконными задержания журналистов Sputnik
Посол Азербайджана в Москве Рахман Мустафаев вызван в МИД России в связи с недружественными действиями Баку и незаконным задержанием российских журналистов. Об этом пишут ТАСС и «РИА Новости» со ссылкой на российское внешнеполитическое ведомство.
В министерстве указали, что все эти годы у властей Азербайджана не было никаких претензий к российским журналистам.
30 июня МВД Азербайджана провело «операцию» в офисе радио Sputnik, входящего в МИА «Россия сегодня». В московском офисе Sputnik заявили об отсутствии связи с азербайджанской редакцией. Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала, что сотрудники посольства России в Азербайджане направились в редакцию, в которой работают и россияне.
«Азери-Пресс» сообщило, что во время следственных действий в офисе радио Sputnik задержали двух сотрудников ФСБ России. По данным агентства, они работали в бакинском офисе «Sputnik Азербайджан».
Официальный представитель МИД Мария Захарова выразила обеспокоенность тем, что сотрудники консульского отдела посольства РФ в Баку не могут связаться с журналистами. Российская дипмиссия проинформировала МИД Азербайджана, МВД республики и Службу государственной безопасности страны. За происходящим также следят постоянная комиссия Совета по правам человека в информационной сфере и Союз журналистов России.