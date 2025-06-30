Россия обеспокоена отсутствием связи с журналистами Sputnik в Азербайджане
Россия обеспокоена тем, что более двух часов дипломаты в Баку не могут связаться с российскими журналистами. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Дипломат уточнила, что сотрудников консульского отдела посольства России не допускают к журналистам.
«Информацию о причинах таких действий не дают. Волнуемся за своих журналистов», – отметила Захарова.
По ее словам, российская дипмиссия проинформировала МИД Азербайджана, МВД республики и Службу государственной безопасности страны. Ответа от них не поступило.
30 июня МВД Азербайджана объявило о проведении «операции» в офисе радио Sputnik, входящего в МИА «Россия сегодня». В Sputnik в Москве тоже сообщили об отсутствии связи с азербайджанской редакцией.
Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала, что сотрудники посольства России в Баку выехали к офису «Sputnik Азербайджан». Она уточнила, что сотрудники не выходят на связь. Среди них есть российские граждане.
28 июня сотрудники Следственного комитета РФ задержали в Екатеринбурге подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г. СМИ писали о задержании более 50 уроженцев Азербайджана. МИД Азербайджана призвал расследовать задержания азербайджанцев, при которых, по его данным, погибли два человека, еще несколько были тяжело ранены, а девять – арестованы. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подтвердила смерть двух человек. Она уточнила, что один из фигурантов скончался из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго выясняются.