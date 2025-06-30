Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Россия обеспокоена отсутствием связи с журналистами Sputnik в Азербайджане

Ведомости

Россия обеспокоена тем, что более двух часов дипломаты в Баку не могут связаться с российскими журналистами. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат уточнила, что сотрудников консульского отдела посольства России не допускают к журналистам.

«Информацию о причинах таких действий не дают. Волнуемся за своих журналистов», – отметила Захарова.

По ее словам, российская дипмиссия проинформировала МИД Азербайджана, МВД республики и Службу государственной безопасности страны. Ответа от них не поступило.

30 июня МВД Азербайджана объявило о проведении «операции» в офисе радио Sputnik, входящего в МИА «Россия сегодня». В Sputnik в Москве тоже сообщили об отсутствии связи с азербайджанской редакцией.

Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала, что сотрудники посольства России в Баку выехали к офису «Sputnik Азербайджан». Она уточнила, что сотрудники не выходят на связь. Среди них есть российские граждане.

28 июня сотрудники Следственного комитета РФ задержали в Екатеринбурге подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г. СМИ писали о задержании более 50 уроженцев Азербайджана. МИД Азербайджана призвал расследовать задержания азербайджанцев, при которых, по его данным, погибли два человека, еще несколько были тяжело ранены, а девять – арестованы. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко подтвердила смерть двух человек. Она уточнила, что один из фигурантов скончался из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго выясняются.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных