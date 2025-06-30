Азербайджанские СМИ заявили о задержании «сотрудников ФСБ» в Sputnik

28 июня сотрудники СК задержали 50 граждан Азербайджана, подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г. МИД республики призвал расследовать эту ситуацию. В ведомстве сообщали о двоих погибших во время задержания, еще несколько были тяжело ранены, а девять – арестованы, по данным МИДа. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко говорила, что один из фигурантов скончался из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.