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Азербайджанские СМИ заявили о задержании «сотрудников ФСБ» в Sputnik

Ведомости

В ходе следственных действий, которые провели сотрудники МВД Азербайджана в офисе радио Sputnik, входящего в МИА «Россия сегодня», были задержаны «двое сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России», сообщило агентство «Азери-Пресс» (АРА). По данным издания, они работали в бакинском офисе «Sputnik Азербайджан».

30 июня стало известно, что МВД Азербайджана проводит «операцию» в здании, где находится редакция. В московском офисе Sputnik объявили, что с сотрудниками, работающими из Баку, нарушена связь. Главред МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян отметила, что сотрудники посольства России в Азербайджане направились в редакцию, где в том числе работают граждане РФ.

Отметим, что работа самого корпункта была приостановлена еще в феврале, но его сотрудники оставались на местах, ожидая ее возобновления.

28 июня сотрудники СК задержали 50 граждан Азербайджана, подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г. МИД республики призвал расследовать эту ситуацию. В ведомстве сообщали о двоих погибших во время задержания, еще несколько были тяжело ранены, а девять – арестованы, по данным МИДа. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко говорила, что один из фигурантов скончался из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.

В ответ на это власти Азербайджана объявили об отмене всех культурных мероприятий, связанных с российскими учреждениями, и визита делегации парламента в Москву. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в свою очередь заявил, что Россия сожалеет о решениях Азербайджана.

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