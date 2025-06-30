Комиссия СПЧ следит за ситуацией с российскими журналистами в Азербайджане

30 июня МВД Азербайджана объявило о проведении «операции» в офисе радио Sputnik, входящего в МИА «Россия сегодня». В московском офисе Sputnik сообщили, что с сотрудниками, работающими из Баку, нарушена связь. Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала, что сотрудники посольства РФ в Азербайджане направились в редакцию, где в том числе работают россияне.