Комиссия СПЧ следит за ситуацией с российскими журналистами в Азербайджане
Постоянная комиссия Совета по правам человека в информационной сфере (СПЧ) и Союз журналистов России следят за ситуацией с российскими журналистами в Баку. Об этом сообщается в Telegram-канале СПЧ.
Член СПЧ, уполномоченный по правам человека Свердловской области Татьяна Мерзлякова работает в регионе, где были задержаны выходцы из Азербайджана. Она провела встречу с лидером азербайджанской диаспоры, адвокатами и родными задержанных, а также направила запросы в прокуратуру и региональный Следственный комитет.
30 июня МВД Азербайджана объявило о проведении «операции» в офисе радио Sputnik, входящего в МИА «Россия сегодня». В московском офисе Sputnik сообщили, что с сотрудниками, работающими из Баку, нарушена связь. Главный редактор МИА «Россия сегодня» Маргарита Симоньян рассказала, что сотрудники посольства РФ в Азербайджане направились в редакцию, где в том числе работают россияне.
«Азери-Пресс» писало, что в ходе следственных действий, которые провели сотрудники МВД Азербайджана в офисе радио Sputnik, задержаны «двое сотрудников Федеральной службы безопасности (ФСБ) России». По данным агентства, они работали в бакинском офисе «Sputnik Азербайджан».
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова выразила обеспокоенность тем, что более двух часов дипломаты в Баку не могут связаться с российскими журналистами. Посольство России проинформировало МИД Азербайджана, МВД республики и Службу государственной безопасности страны. Ответа от них нет.