Газета
Телеграм
Главная / Общество /

Задержанные в Екатеринбурге члены ОПГ причастны к гибели 44 человек в 2021 году

Ведомости

Члены организованной преступной группировки (ОПГ), которых задержали сотрудники Следственного комитета (СК) РФ 28 июня, причастны к массовому отравлению алкоголем в регионе и гибели 44 человек в 2021 г. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей силовых структур.

Собеседник агентства рассказал, что, помимо этого, группировка владела рядом киосков, в которых продавалась контрафактная табачная продукция. По его данным, встречи членов ОПГ происходили в ресторане «Баку плаза» и кафе «Каспий» в Екатеринбурге.

28 июня сотрудники СК задержали в Екатеринбурге подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г. Днем ранее Ura.ru писало о задержании более 50 уроженцев Азербайджана. МИД республики призвал расследовать задержание. По данным азербайджанского ведомства, при задержании погибли два человека, еще несколько были тяжело ранены, а девять – арестованы. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко говорила, что один из фигурантов скончался из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.

В августе 2023 г. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил шесть фигурантов дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем, из-за которого в 2021 г. погибли 44 человека, к срокам от 5,5 до 6,5 года колонии общего режима.

По делу проходило семь человек – одну из обвиняемых, Татьяну Васильеву, приговорили к трем годам условно. Другим фигурантам вынесли реальные сроки в колониях общего режима. Артем Чабан получил 6,5 года колонии, Микайыл Назаров – шесть лет и три месяца колонии, Адалат Гурбанов – шесть лет и два месяца, Надир Мамедов – шесть лет лишения свободы, столько же назначено Армену Аветисяну. Минимальный среди фигурантов срок получил Заур Джаббаров, которого приговорили к 5,5 года колонии общего режима.

Суд установил, что обвиняемые поставляли и реализовывали продукцию, содержание метилового спирта в которой превышало допустимые нормы, в период с лета 2020 г. по осень 2021 г.

Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных