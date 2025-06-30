Задержанные в Екатеринбурге члены ОПГ причастны к гибели 44 человек в 2021 году
Члены организованной преступной группировки (ОПГ), которых задержали сотрудники Следственного комитета (СК) РФ 28 июня, причастны к массовому отравлению алкоголем в регионе и гибели 44 человек в 2021 г. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на представителей силовых структур.
Собеседник агентства рассказал, что, помимо этого, группировка владела рядом киосков, в которых продавалась контрафактная табачная продукция. По его данным, встречи членов ОПГ происходили в ресторане «Баку плаза» и кафе «Каспий» в Екатеринбурге.
28 июня сотрудники СК задержали в Екатеринбурге подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г. Днем ранее Ura.ru писало о задержании более 50 уроженцев Азербайджана. МИД республики призвал расследовать задержание. По данным азербайджанского ведомства, при задержании погибли два человека, еще несколько были тяжело ранены, а девять – арестованы. Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко говорила, что один из фигурантов скончался из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго устанавливаются.
В августе 2023 г. Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил шесть фигурантов дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем, из-за которого в 2021 г. погибли 44 человека, к срокам от 5,5 до 6,5 года колонии общего режима.
По делу проходило семь человек – одну из обвиняемых, Татьяну Васильеву, приговорили к трем годам условно. Другим фигурантам вынесли реальные сроки в колониях общего режима. Артем Чабан получил 6,5 года колонии, Микайыл Назаров – шесть лет и три месяца колонии, Адалат Гурбанов – шесть лет и два месяца, Надир Мамедов – шесть лет лишения свободы, столько же назначено Армену Аветисяну. Минимальный среди фигурантов срок получил Заур Джаббаров, которого приговорили к 5,5 года колонии общего режима.
Суд установил, что обвиняемые поставляли и реализовывали продукцию, содержание метилового спирта в которой превышало допустимые нормы, в период с лета 2020 г. по осень 2021 г.