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Суд в Екатеринбурге вынес приговоры фигурантам дела об отравлении суррогатным алкоголем

Ведомости

Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил шесть фигурантов дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем, из-за которого в 2021 г. погибли 44 человека, к срокам от 5,5 до 6,5 года колонии общего режима, сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда.

По делу проходило семь человек – одну из обвиняемых, Татьяну Васильеву, приговорили к трем годам условно. Другим фигурантам вынесли реальные сроки в колониях общего режима. Артем Чабан получил 6,5 года колонии, Микайыл Назаров – шесть лет и три месяца колонии, Адалат Гурбанов – шесть лет и два месяца, Надир Мамедов – шесть лет лишения свободы, столько же назначено Армену Аветисяну. Минимальный среди фигурантов срок получил Заур Джаббаров, которого приговорили к 5,5 года колонии общего режима.

Суд установил, что обвиняемые поставляли и реализовывали продукцию, содержание метилового спирта в которой превышало допустимые нормы в период с лета 2020-го по осень 2021 г. Тогда из-за действий обвиняемых погибли 44 человека.

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Летом этого года также произошло массовое отравление суррогатом. Случаи начали фиксироваться с начала июня в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. В результате произошедшего погибли более 40 человек, в том числе несовершеннолетние, свыше 100 были госпитализированы.

После произошедшего депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, который вводит штрафы за нарушение требований к производству и обороту пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и др.

Как отмечал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, необходимо обратить внимание на процессы, связанные с оборотом подобного алкоголя, значительно повысив требования не только к производителям, но и к продавцам, так как создать фирму с уставным капиталом в 10 000 руб. достаточно, а акцизная марка для этого не потребуется.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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