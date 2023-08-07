Суд в Екатеринбурге вынес приговоры фигурантам дела об отравлении суррогатным алкоголем
Чкаловский районный суд Екатеринбурга приговорил шесть фигурантов дела о массовом отравлении суррогатным алкоголем, из-за которого в 2021 г. погибли 44 человека, к срокам от 5,5 до 6,5 года колонии общего режима, сообщил ТАСС со ссылкой на решение суда.
По делу проходило семь человек – одну из обвиняемых, Татьяну Васильеву, приговорили к трем годам условно. Другим фигурантам вынесли реальные сроки в колониях общего режима. Артем Чабан получил 6,5 года колонии, Микайыл Назаров – шесть лет и три месяца колонии, Адалат Гурбанов – шесть лет и два месяца, Надир Мамедов – шесть лет лишения свободы, столько же назначено Армену Аветисяну. Минимальный среди фигурантов срок получил Заур Джаббаров, которого приговорили к 5,5 года колонии общего режима.
Суд установил, что обвиняемые поставляли и реализовывали продукцию, содержание метилового спирта в которой превышало допустимые нормы в период с лета 2020-го по осень 2021 г. Тогда из-за действий обвиняемых погибли 44 человека.
Летом этого года также произошло массовое отравление суррогатом. Случаи начали фиксироваться с начала июня в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. В результате произошедшего погибли более 40 человек, в том числе несовершеннолетние, свыше 100 были госпитализированы.
После произошедшего депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, который вводит штрафы за нарушение требований к производству и обороту пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и др.
Как отмечал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин, необходимо обратить внимание на процессы, связанные с оборотом подобного алкоголя, значительно повысив требования не только к производителям, но и к продавцам, так как создать фирму с уставным капиталом в 10 000 руб. достаточно, а акцизная марка для этого не потребуется.