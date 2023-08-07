Суд в Екатеринбурге вынес приговоры фигурантам дела об отравлении суррогатным алкоголем

По делу проходило семь человек – одну из обвиняемых, Татьяну Васильеву, приговорили к трем годам условно. Другим фигурантам вынесли реальные сроки в колониях общего режима. Артем Чабан получил 6,5 года колонии, Микайыл Назаров – шесть лет и три месяца колонии, Адалат Гурбанов – шесть лет и два месяца, Надир Мамедов – шесть лет лишения свободы, столько же назначено Армену Аветисяну. Минимальный среди фигурантов срок получил Заур Джаббаров, которого приговорили к 5,5 года колонии общего режима.