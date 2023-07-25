Число погибших от отравления суррогатным алкоголем выросло до 46

Бастрыкин указал, что необходимо обратить внимание на процессы, связанные с оборотом подобного алкоголя, значительно повысив требования не только к производителям, но и продавцам. Так как создать фирму с уставным капиталом в 10 000 руб. достаточно, а акцизная марка для этого не потребуется.