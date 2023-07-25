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Число погибших от отравления суррогатным алкоголем выросло до 46

Ведомости

Число погибших от отравления «Мистер сидром» выросло до 46 человек, еще 61 пострадал после употребления этого напитка, но смог выжить. Об этом сообщил председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин.

По его словам, на сегодня в одном производстве соединены 28 уголовных дел. В семи регионах, где произошли отравления, проводятся более 500 химических экспертиз.

Бастрыкин указал, что необходимо обратить внимание на процессы, связанные с оборотом подобного алкоголя, значительно повысив требования не только к производителям, но и продавцам. Так как создать фирму с уставным капиталом в 10 000 руб. достаточно, а акцизная марка для этого не потребуется.

Следственный комитет сообщал, что после употребления напитка «Мистер сидр» отравились более 100 человек, 36 из них скончались. Массовые отравления начались в начале июня в нескольких регионах России. Согласно судебной экспертизе, напиток, производимый в Самарской области, содержал примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека.

После произошедшего депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, который вводит штрафы за нарушение требований к производству и обороту пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и др.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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