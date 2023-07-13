Дума приняла закон о штрафах за нарушения при производстве пива и сидра
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтениях закон, который вводит штрафы за нарушение требований к производству и обороту пива и пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи и др.
Законопроект был внесен депутатом Ильдаром Гильмутдиновом («Единая Россия») еще в 2021 г., но первое чтение он прошел лишь в апреле этого года.
Документ вводит в Кодекс об административных правонарушениях новую статью, в соответствии с которой нарушение требований к производству и (или) обороту указанных выше напитков будет грозить юрлицам штрафами в размере 100 000–150 000 руб. с возможной конфискацией продукции, оборудования и сырья. При грубых нарушениях размер штрафа увеличивается до 150 000–200 000 руб., а производителю будет грозить приостановка деятельности на срок до тридцати суток.
В законе отдельно прописывается, что грубым нарушением в данном случае является:
производство/оборот пива, сидра, медовухи и др. с добавлением этилового спирта;
- использование оборудования без автоматических средств измерения объема готовой продукции и передачи информации в Единую государственную автоматизированную информационную систему;
Производство таких напитков без включения в соответствующий реестр грозит должностным лицам штрафом 35 000–50 000 руб., а юрлицам – 200 000–300 000 руб. с возможной конфискацией продукции, оборудования и сырья, а также приостановкой деятельности до 60 суток.
В начале июня в нескольких регионах России произошли массовые отравления суррогатным алкоголем. Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр», который производился в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. От употребления напитка отравились более 100 человек, 36 из них скончались.
Минмпромторг позднее сообщил о подготовке законопроекта о введении в стране государственного регулирования производства и оборота метилового спирта (метанола). Там уточнили, что документом предусматривается введение новых обязательных требований к обороту метанола, что позволит ограничить перечень участников рынка производства и оборота метилового спирта, исключив его неподконтрольный оборот.