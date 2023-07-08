Минфин сообщил о сохранении моратория на внеплановые проверки производителей алкоголя

В начале июня сообщалось, что производителям пива, сидра и пивных напитков не грозят проверки от Росалкогольрегулирования. Как заявила тогда директор по производству «Красного пивовара» Елена Тюкина по итогам совещания в Госдуме, на котором обсуждались поправки в законодательство об обороте этих напитков, «законодатели считают достаточной мерой» систему маркировки «Честный знак» и реестр алкогольного оборудования. Проверки, по ее словам, скорее всего, будут проводить в розничных точках продаж пива, сидра и пивных напитков.