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Бизнес

Минфин сообщил о сохранении моратория на внеплановые проверки производителей алкоголя

Ведомости

Минфин и Росалкогольрегулирование продолжат в полном объеме обеспечивать исполнение моратория на внеплановые проверки производителей алкоголя, следует из сообщения Минфина.

«Минфин России и Росалкогольрегулирование продолжат в полном объеме обеспечивать исполнение поручений... о введении моратория на внеплановые проверки. При этом государственный контроль в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в условиях моратория будет осуществляться Росалкогольрегулированием на основе риск-ориентированного подхода с применением индикаторов риска правонарушений», – говорится в сообщении.

Применение такого подхода позволяет оптимальнее оценивать риски нарушений участниками рынка, снижая при этом административную нагрузку на них, добавили в Минфине.

В начале июня сообщалось, что производителям пива, сидра и пивных напитков не грозят проверки от Росалкогольрегулирования. Как заявила тогда директор по производству «Красного пивовара» Елена Тюкина по итогам совещания в Госдуме, на котором обсуждались поправки в законодательство об обороте этих напитков, «законодатели считают достаточной мерой» систему маркировки «Честный знак» и реестр алкогольного оборудования. Проверки, по ее словам, скорее всего, будут проводить в розничных точках продаж пива, сидра и пивных напитков.

Ранее сегодня стало известно, что Росалкогольрегулирование поддержало предложение об отмене моратория, с которым ранее выступили депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду». Лидер партии Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова направили обращение на фоне массовых отравлений суррогатным алкоголем.

В начале июня в нескольких регионах России произошли массовые отравления суррогатным алкоголем. Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр», который производился в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. От употребления напитка отравились 106 человек, 36 из них скончались.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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