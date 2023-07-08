Минфин сообщил о сохранении моратория на внеплановые проверки производителей алкоголя
Минфин и Росалкогольрегулирование продолжат в полном объеме обеспечивать исполнение моратория на внеплановые проверки производителей алкоголя, следует из сообщения Минфина.
«Минфин России и Росалкогольрегулирование продолжат в полном объеме обеспечивать исполнение поручений... о введении моратория на внеплановые проверки. При этом государственный контроль в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции в условиях моратория будет осуществляться Росалкогольрегулированием на основе риск-ориентированного подхода с применением индикаторов риска правонарушений», – говорится в сообщении.
Применение такого подхода позволяет оптимальнее оценивать риски нарушений участниками рынка, снижая при этом административную нагрузку на них, добавили в Минфине.
В начале июня сообщалось, что производителям пива, сидра и пивных напитков не грозят проверки от Росалкогольрегулирования. Как заявила тогда директор по производству «Красного пивовара» Елена Тюкина по итогам совещания в Госдуме, на котором обсуждались поправки в законодательство об обороте этих напитков, «законодатели считают достаточной мерой» систему маркировки «Честный знак» и реестр алкогольного оборудования. Проверки, по ее словам, скорее всего, будут проводить в розничных точках продаж пива, сидра и пивных напитков.
Ранее сегодня стало известно, что Росалкогольрегулирование поддержало предложение об отмене моратория, с которым ранее выступили депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду». Лидер партии Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова направили обращение на фоне массовых отравлений суррогатным алкоголем.
В начале июня в нескольких регионах России произошли массовые отравления суррогатным алкоголем. Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр», который производился в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. От употребления напитка отравились 106 человек, 36 из них скончались.