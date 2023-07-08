Росалкогольрегулирование поддержало внеплановые проверки производителей алкоголя
Росалкогольрегулирование поддержало предложение об отмене моратория на внеплановые проверки в сфере производства и оборота алкоголя, с которым ранее выступили депутаты Госдумы от партии «Справедливая Россия – За правду». Об этом со ссылкой на письмо в адрес Минэкономразвития от руководителя Росалкогольрегулирования Игоря Алешина пишет ТАСС.
Лидер партии Сергей Миронов и депутат Яна Лантратова направили обращение на фоне массовых отравлений суррогатным алкоголем, которые произошли в нескольких регионах в начале июня. Тогда от употребления напитка «Мистер сидр» из Самарской области отравились 106 человек, 36 из них скончались.
«Росалкогольрегулирование поддерживает инициативу по необходимости отмены моратория на внеплановые проверки и другие контрольные (надзорные) мероприятия в сфере производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», – говорится в письме.
Росалкогольрегулирование также признало нецелесообразным введение госмонополии на производство и оборот этилового спирта, поскольку такая мера потребует «значительных затрат» федерального бюджета на приобретение контрольного пакета акций компаний.
Ранее национальная ассоциация производителей традиционного сидра, а также другие участники рынка, которые изготавливают аналогичную продукцию из натуральных ягод и фруктов, обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением установить минимальные розничные цены (МРЦ) на сидр. Минфин поддержал это предложение. Тогда же в ведомстве предложили отменить мораторий на проверки производителей и продавцов алкоголя и спирта.
Ранее сообщалось, что производителям пива, сидра и пивных напитков не грозят проверки от Росалкогольрегулирования. Как заявила директор по производству «Красного пивовара» Елена Тюкина по итогам совещания в Госдуме 9 июня, на котором обсуждались поправки в законодательство об обороте этих напитков, «законодатели считают достаточной мерой» систему маркировки «Честный знак» и реестр алкогольного оборудования. Проверки, по ее словам, скорее всего, будут проводить в розничных точках продаж пива, сидра и пивных напитков.
В начале июня в нескольких регионах России произошли массовые отравления суррогатным алкоголем. Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр», который производился в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол. Спирт, который использовался для приготовления сидра, был изъят в рамках уголовного дела, изначально он был похищен со склада МВД.