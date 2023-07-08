Росалкогольрегулирование поддержало внеплановые проверки производителей алкоголя

В начале июня в нескольких регионах России произошли массовые отравления суррогатным алкоголем. Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр», который производился в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол. Спирт, который использовался для приготовления сидра, был изъят в рамках уголовного дела, изначально он был похищен со склада МВД.