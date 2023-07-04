К чему приведет введение акцизов на весь этиловый спирт

«Основное возражение, которое нам выставляют <…>, в том, что изъятая продукция является вещдоками, что нужно решение суда. Но никто же из нарушителей ни разу за три года не обратился в суд, потому что они преступники. У нас уголовные дела не могут закрыть, вещдоки не уничтожают. Ну давайте дадим срок: если в течение трёх месяцев они не обратились… Есть масса решений», – сказала спикер Совета Федерации.