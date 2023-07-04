К чему приведет введение акцизов на весь этиловый спирт

К чему приведет введение акцизов на весь этиловый спиртЭксперты оценили предложения Валентины Матвиенко по борьбе с нелегальным алкоголем
Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко предлагает обложить акцизом весь производящийся в России этиловый спирт – в том числе и использующийся в медицине и парфюмерии. Об этом она сообщила на встрече совета палаты с премьер-министром Михаилом Мишустиным, его заместителями и министром финансов Антоном Силуановым.
Матвиенко отметила, что Совет Федерации «последовательно» занимается борьбой с нелегальным алкоголем, и благодаря поддержке правительства удалось добиться снижения его оборота. Но он все равно остается достаточно высоким – около 27%, уточнила она. Спикер предложила принять меры по трем направлениям, чтобы «забыть тему нелегального алкоголя и отравления людей».
Акцизы на этиловый спирт
Сейчас, наряду с этиловым спиртом для алкогольной продукции, облагающимся высоким акцизом, в обороте находится идентичный ему спирт для нужд медицинской и парфюмерно-косметической отраслей, который акцизом не облагается, сказала Матвиенко. В результате разница в стоимости этих идентичных спиртов составляет более 80%.
«В прошлом году при нуждах медицины в 1,6 млн декалитров (дал) медицинского спирта было произведено 6,8 млн дал, то есть в четыре раза больше реальной потребности. Куда он уходит? Из этих излишков медицинского спирта объёмом 5,2 млн дал было произведено 13 млн дал нелегальной водки и другой спиртосодержащей продукции», – возмутилась она.
Чтобы решить проблему «кардинально», спикер предложила обложить акцизом весь производящийся в стране этиловый спирт, «чтобы не было этой разницы и дешевого этилового спирта для нелегальной водки». Она добавила, что государство при этом должно субсидировать уплату акциза на спирт, закупаемый медицинскими учреждениями.
По словам Матвиенко, это и другие ее предложения «отработаны» с Силуановым, и он их поддерживает.
Уничтожение изъятого алкоголя
Также Матвиенко призвала уничтожать во внесудебном порядке нелегальный алкоголь, изъятый в рамках уголовных дел. Необходимо принять законодательное решение, подчеркнула она.
«Основное возражение, которое нам выставляют <…>, в том, что изъятая продукция является вещдоками, что нужно решение суда. Но никто же из нарушителей ни разу за три года не обратился в суд, потому что они преступники. У нас уголовные дела не могут закрыть, вещдоки не уничтожают. Ну давайте дадим срок: если в течение трёх месяцев они не обратились… Есть масса решений», – сказала спикер Совета Федерации.
Правоохранительными органами с 2015 г. изъято около 160 млн л суррогатного спирта и спиртосодержащих жидкостей и контрафактного алкоголя, около трети этого объёма находится на хранении, на складах «Росспиртпрома» и МВД более трех лет, отметила Матвиенко. При этом стоимость хранения в год для федерального бюджета – 1 млрд рублей.
По ее словам сохраняется и риск хищения суррогатов со складов, что может также стать причиной массовых отравлений и смертей. Матвиенко привела в пример «последнее отравление» в Поволжье: «Со склада украли метанол, продали его как спирт и так далее». (Речь идет о массовых отравлениях суррогатным алкоголем в нескольких регионах России в начале июня, в результате 30 человек погибли, свыше 100 были госпитализированы. Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр» – «Ведомости»).
Денатурация метанола
Матвиенко привела данные Минздрава, согласно которым более тысячи человек в год страдают от отравления метанолом, который производится для нужд химической промышленности и является сильнодействующим ядом. Причина массовых отравлений в том, что по своим органолептическим свойствам он не отличается от этилового спирта, считает она.
«Для исключения дальнейших смертей и отравлений необходима денатурация метанола, то есть его изменение по вкусу, цвету или запаху», – заявила Матвиенко. По ее словам, такая возможность «подтверждена» учеными-химиками, но «мощное лобби» этому противодействует, «находит тысячу несуществующих причин».
Спикер также призвала передать контроль за производством и оборотом метанола от Минздрава к Минпромторгу.
Мишустин в ответ заметил, что трагедия, упомянутая спикером, не связана с мораторием на проведение проверок бизнеса. «Там было преступление, воровство, которое привело к гибели людей. Виновные найдены и понесут перед законом ответственность», – заявил он.
Также премьер-министр напомнил, что президент подписал закон, ужесточающий ответственность за нелегальный оборот метанола под видом алкогольной продукции. «И он, кстати, был поддержан Советом Федерации», – сказал Мишустин.
В целом работа для предотвращения угрозы безопасности людей должна быть продолжена, добавил он. По словам премьера, будут даны поручения, «связанные с предложениями Минфину по акцизам», и правительство рассмотрит, что «можно ещё сделать».
Эксперты об акцизах
На сегодняшний момент медицинский спирт не облагается акцизом, и этим пользуются недобросовеcтные производители дешевой алкогольной продукции, отмечает гендиректор DSM Group Сергей Шуляк. Однако предложенная инициатива вряд ли поможет решить эту проблему, кроме того, данная мера приведет к росту стоимости медицинского спирта, следовательно, производство фармсубстанций и лекарств подорожает, и цены на препараты тоже вырастут.
В данном случае более правильным было бы не введение акциза (для компаний, которые выпускают спирт, это в любом случае станет дополнительными издержками), а усиление контроля оборота медицинского спирта, сказал Шуляк «Ведомостям».
Директор по развитию RNC Pharma Николай Беспалов также считает, что инициатива приведет к росту стоимости медицинского спирта, следовательно, и всех медицинских товаров, которые из него изготавливаются.
По словам директора Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА) Вадима Дробиза, предложенная мера «бесполезна» и не поможет решить проблему существования суррогатной продукции.
Спрос на дешевый спирт со стороны части населения сохранится из-за низкого уровня доходов, а производители вместо медицинского спирта будут использовать другое сырье, вероятно, еще хуже, пояснил эксперт.
В январе в Госдуму был внесен законопроект, ограничивающий оптовую продажу медицинского спирта. Им, в частности, вводится перечень лиц, которым организации оптовой торговли лекарствами вправе продавать этанол.
По словам главы комитета Госдумы по экономической политике Максим Топилина, одного из авторов законопроекта, некоторые спиртосодержащие лекарства становятся основой «для производства нелегального алкоголя и потерь акцизов». В результате, по оценкам Минфина, это приводит к тому, что в бюджет не поступают необходимые 20-30 млрд руб.
В апреле замглавы Минздрава Сергей Глаголев заявил, что ведомство поддерживает законопроект об ужесточении продажи медицинского спирта, и эта мера является своевременной.