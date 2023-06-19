Производители сидра просят установить минимальную цену – не менее 100 рублей за литр

Национальная ассоциация производителей традиционного сидра, а также другие участники рынка, которые изготавливают аналогичную продукцию из натуральных ягод и фруктов, предложили установить минимальную розничную цену (МРЦ) на этот напиток. Об этом говорится в их обращении к президенту России Владимиру Путину. Само письмо есть в распоряжении «Ведомостей». Подписи под ним поставили 40 компаний, в том числе «Брюмен», «Крафтье», «Яблочный спас» и др.