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Производители сидра просят установить минимальную цену – не менее 100 рублей за литр

Пивоваренные компании эту инициативу раскритиковали
Анастасия Ковалева Маргарита Соболь
Freepik

Национальная ассоциация производителей традиционного сидра, а также другие участники рынка, которые изготавливают аналогичную продукцию из натуральных ягод и фруктов, предложили установить минимальную розничную цену (МРЦ) на этот напиток. Об этом говорится в их обращении к президенту России Владимиру Путину. Само письмо есть в распоряжении «Ведомостей». Подписи под ним поставили 40 компаний, в том числе «Брюмен», «Крафтье», «Яблочный спас» и др.

В администрации президента РФ на запрос не ответили. В самой ассоциации отправку письма подтвердили.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных