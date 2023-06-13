С алкобизнеса могут снять мораторий на проверки из-за массовых отравлений
Государственная дума и правительство могут проработать снятие моратория на проверку бизнеса, связанного с алкогольной и табачной продукцией. Об этом заявил депутат думского комитета по безопасности Султан Хамзаев.
«[Спикер Госдумы Вячеслав] Володин поручил проработать с правительством РФ вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, занимающегося реализацией алкогольной и табачной продукции», – сказал Хамзаев (цитата по «РИА Новости»).
Мораторий на плановые проверки предприятий был утвержден 10 марта прошлого года. Постановление действовало до конца 2022 г., а позже было продлено и на 2023 г. Документ стал частью комплекса мер, предложенных правительством для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций.
Массовые отравления суррогатным сидром начались 5 июня в Ульяновской области. Позже появились сообщения о случаях отравления в Пензенской, Нижегородской, Самарской и Курганской областях, а также в Чувашии и Удмуртии. По последним данным, в результате произошедшего погибли более 30 человек, свыше 100 были госпитализированы.
Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр». В Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси этилбутирата и метанола в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших был обнаружен метанол.
По делу об отравлении были арестованы производитель напитка из Самарской области учредитель ООО «Анди» Анар Гусейнов, сотрудник полиции Иван Гребенкин, которого обвинили в хищении метилового спирта для производства сидра, и др.