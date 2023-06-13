С алкобизнеса могут снять мораторий на проверки из-за массовых отравлений

Мораторий на плановые проверки предприятий был утвержден 10 марта прошлого года. Постановление действовало до конца 2022 г., а позже было продлено и на 2023 г. Документ стал частью комплекса мер, предложенных правительством для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций.