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Бизнес

С алкобизнеса могут снять мораторий на проверки из-за массовых отравлений

Ведомости

Государственная дума и правительство могут проработать снятие моратория на проверку бизнеса, связанного с алкогольной и табачной продукцией. Об этом заявил депутат думского комитета по безопасности Султан Хамзаев.

«[Спикер Госдумы Вячеслав] Володин поручил проработать с правительством РФ вопрос о снятии моратория на проверку бизнеса, занимающегося реализацией алкогольной и табачной продукции», – сказал Хамзаев (цитата по «РИА Новости»).

Мораторий на плановые проверки предприятий был утвержден 10 марта прошлого года. Постановление действовало до конца 2022 г., а позже было продлено и на 2023 г. Документ стал частью комплекса мер, предложенных правительством для обеспечения устойчивости развития экономики и снижения нагрузки на бизнес в условиях санкций.

Массовые отравления суррогатным сидром начались 5 июня в Ульяновской области. Позже появились сообщения о случаях отравления в Пензенской, Нижегородской, Самарской и Курганской областях, а также в Чувашии и Удмуртии. По последним данным, в результате произошедшего погибли более 30 человек, свыше 100 были госпитализированы.

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Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр». В Следственном комитете (СК) РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси этилбутирата и метанола в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших был обнаружен метанол.

По делу об отравлении были арестованы производитель напитка из Самарской области учредитель ООО «Анди» Анар Гусейнов, сотрудник полиции Иван Гребенкин, которого обвинили в хищении метилового спирта для производства сидра, и др.

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Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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