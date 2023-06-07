В России намерены ввести госрегулирование оборота метилового спирта

Но направления поставок после начала СВО на Украине и усиления санкционного давления на РФ изменились. Ранее ключевым экспортным рынком была Европа, но к февралю 2023 г. 38% от общего объема экспорта пришлось на Китай. При этом мировой рынок метанола, по данным Methanol Institute, в прошлом году сократился на 1% на фоне низкого спроса со стороны промышленности в Азии и Европе и составил 105,8 млн т.