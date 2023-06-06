Что известно о массовом отравлении алкоголем в российских регионах

Что известно о массовом отравлении алкоголем в российских регионахЧисло умерших от отравления сидром возросло до 28 человек
По меньшей мере 28 человек погибли из-за отравления алкоголем в нескольких регионах. Случаи отравления были зафиксированы в Ульяновской, Нижегородской и Самарской областях, а также в республике Удмуртия и в Пензе. Все они связаны с употреблением напитка «Мистер сидр». Роспотребнадзор поручил найти и изъять его из продажи. Задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области. Собрали все, что известно на данный момент.
Где зафиксировали случаи отравления
Впервые о случаях отравления и последующих смертях стало известно в Ульяновской области. По последним данным, там от отравления сидром скончались 18 человек. В общей сложности пострадавшими числятся 51 человек. Как отметила и. о. министра здравоохранения региона Олеся Колотик-Каменева, в основном состояние пострадавших оценивается как среднетяжелое, хотя у некоторых пациентов наблюдается положительная динамика.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что среди отравившихся есть несовершеннолетняя девушка. Он направил руководителям муниципалитетов предложение провести профилактические рейды по всем магазинам, где продается алкоголь, в том числе по так называемым «разливайкам».
В Самарской области в общей сложности зафиксировано 20 случаев отравления сидром, 7 человек погибли, 13 пострадали. Региональный минздрав сообщал, что 11 пациентов находятся в тяжелом состоянии, еще трое – в состоянии средней тяжести.
Позже стало известно о нескольких случаях отравления сидром в Удмуртии. 20-летний молодой человек и 34-летняя женщина были госпитализированы в критическом состоянии, а позже юноша скончался. Состояние женщины остается тяжелым. Исследования показали высокий уровень метанола в ее крови.
Летальные исходы от отравления сидром также зафиксированы в Нижегородской области. В общей сложности там пострадали шесть человек, двое из которых умерли. Три случая отравления были зафиксированы в Пензе. Там госпитализированы три девушки 17 и 18 лет с признаками отравления. По данным СК, они приобрели алкоголь в сетевом магазине.
Помимо этого, продукцию «Мистер сидр» также обнаружили в Челябинской области и Пермском крае. О пострадавших в этих регионах пока не сообщалось.
Причина отравления
Результаты экспертизы продукции «Мистер сидр», которая была изъята в Ульяновской области, показали наличие высокого содержания примесей метанола и этилбутирата, представляющих угрозу для жизни и здоровья, сообщили в пресс-службе МВД по Ульяновской области.
О производителе
По данным СК, сидр, которым могли отравиться жители Ульяновской области и других регионов, произведен в Самарской области. Индивидуальный предприниматель, который является поставщиком алкоголя, уже задержан. На предприятиях провели следственные действия.
Руководитель управления Роспотребнадзора по Ульяновской области Елена Дубовицкая сказала, что этот напиток продавался без каких-либо документов, которые подтверждают происхождение, качество и безопасность продукции. Позже источник ТАСС, близкий к Росалкогольрегулированию, сообщил, что сидр не был зарегистрирован в Единой государственной автоматизированной информационной системе учета объема производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (ЕГАИС), то есть находился в нелегальном обороте.
По информации ТАСС, задержанным предпринимателем оказался Анар Афат оглы Гусейнов, который ранее уже привлекался к ответственности за торговлю сидром без документов. Тогда ему вынесли только предупреждение. Уточняется, что производством «Мистер сидр» занимается ООО «Анди», которое было учреждено 22 ноября 2021 г.
В МВД по Ульяновской области также сообщили, что с места производства было изъято 27 различных наименований алкогольной продукции общим объемом более 25 000 л.
Предупреждение новых случаев отравления
По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц). Позже председатель СК России Александр Бастрыкин поручил передать уголовное дело на рассмотрение в главное управление СК «в целях более объективного и всестороннего дальнейшего расследования».
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства изъять алкогольный напиток «Мистер сидр» на территории всей страны после случаев отравления в Поволжье. Позже МВД сообщило, что в Самарской области была остановлена фура с товарной накладной на получение 18 000 л продукции «Мистер сидр», в машине находились коробки с пластиковыми кегами общим объемом около 810 л. Продукция была изъята. Помимо этого, из магазинов Удмуртии было изъято свыше 100 л сидра.
В связи с сообщениями об отравлениях после употребления сидра «Мистер сидр» Роспотребнадзор по Москве сообщил о мерах по недопущению реализации продукции на территории города. Сейчас правоохранители проводят работы по выявлению в обороте потенциально опасной продукции. В Роспотребнадзоре также призвали жителей Москвы сообщать в управление ведомства в случае, если они обнаружат этот напиток в продаже.