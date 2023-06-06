Что известно о массовом отравлении алкоголем в российских регионах

По меньшей мере 28 человек погибли из-за отравления алкоголем в нескольких регионах. Случаи отравления были зафиксированы в Ульяновской, Нижегородской и Самарской областях, а также в республике Удмуртия и в Пензе. Все они связаны с употреблением напитка «Мистер сидр». Роспотребнадзор поручил найти и изъять его из продажи. Задержан индивидуальный предприниматель из Самарской области. Собрали все, что известно на данный момент.