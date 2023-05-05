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Продажи сидра в России в I квартале выросли на 30%

Многие пивоваренные компании уже запустили производство набирающего популярность напитка
Анастасия Ковалева Алексей Полухин
Freepik

Розничные продажи сидра, медовухи и пуаре (грушевого сидра) в I квартале 2023 г. выросли год к году на 30% до 2,05 млн дал, по данным Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). Такую динамику подтверждают и в аналитической компании NielsenIQ. Там посчитали, что в денежном выражении продажи сидра в первые три месяца этого года увеличились на 57%, а в натуральном – на 54,1%. Абсолютные цифры компания не предоставила. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что за первые два месяца 2023 г. объемы продаж сидра выросли на 60% год к году и превысили темпы реализации в рознице слабоалкогольных коктейлей.

Такие напитки, как сидр, сейчас становятся все более популярны, говорит совладелец пивоварни Gletcher Игорь Хавский. Столь значительное увеличение продаж он объясняет низкой базой – небольшим объемом производства этого напитка в целом, на фоне которого и получаются двузначные цифры роста. Об эффекте низкой базы говорит и председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли Игорь Караваев. «Однозначно устойчивость тренда на рост популярности слабоалкогольных напитков, в том числе сидра и медовухи, подтвердить нельзя», – резюмирует эксперт.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных