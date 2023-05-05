Продажи сидра в России в I квартале выросли на 30%

Розничные продажи сидра, медовухи и пуаре (грушевого сидра) в I квартале 2023 г. выросли год к году на 30% до 2,05 млн дал, по данным Единой государственной автоматизированной информационной системы (ЕГАИС). Такую динамику подтверждают и в аналитической компании NielsenIQ. Там посчитали, что в денежном выражении продажи сидра в первые три месяца этого года увеличились на 57%, а в натуральном – на 54,1%. Абсолютные цифры компания не предоставила. Ранее «Коммерсантъ» сообщал, что за первые два месяца 2023 г. объемы продаж сидра выросли на 60% год к году и превысили темпы реализации в рознице слабоалкогольных коктейлей.