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Общество

Число погибших от отравления алкоголем выросло до 18 человек

Ведомости

18 человек погибли в Ульяновской области после отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.

«С 4 по 6 июня в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком. Отравление проходит в тяжелой форме, врачи борются за жизнь каждого пациента. В 18 случаях отравление привело к летальному исходу», – сказано в сообщении.

Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в результате отправления сидром в регионе умерли 16 человек, еще 35 пострадали. Он отметил, что среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка. В связи с этим губернатор направил руководителям муниципалитетов предложение провести профилактические рейды по всем магазинам, где продается алкоголь, в том числе по так называемым «разливакам».

По предварительным данным СК, все они пили сидр, который был куплен в магазинах города «Территория пива». Уточнялось, что поставщиком является предприниматель из Красноглинского района Самарской области. Он задержан. Сейчас на предприятии проводятся следственные действия. В Роспотребнадзоре призвали воздержаться от употребления алкоголя «Мистер сидр» из Самарской области.

Ранее по теме: Из-за чего произошло массовое отравление сидром в Поволжье

О случаях отравления сидром также известно в Самарской области, где от отравления погибли две женщины, и Удмуртии. Там два случая отравления были зафиксированы у 20-летнего молодого человека и 34-летней женщины, они госпитализированы в критическом состоянии. Позже стало известно, что в Пензе также зафиксировали три случая отравления.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства изъять алкогольный напиток «Мистер сидр» на территории всей страны после случаев отравления в Поволжье. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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