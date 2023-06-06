Число погибших от отравления алкоголем выросло до 18 человек

О случаях отравления сидром также известно в Самарской области, где от отравления погибли две женщины, и Удмуртии. Там два случая отравления были зафиксированы у 20-летнего молодого человека и 34-летней женщины, они госпитализированы в критическом состоянии. Позже стало известно, что в Пензе также зафиксировали три случая отравления.