Число погибших от отравления алкоголем выросло до 18 человек
18 человек погибли в Ульяновской области после отравления суррогатным алкоголем. Об этом сообщили в пресс-службе Минздрава региона.
«С 4 по 6 июня в регионе выявлен 51 случай отравления алкогольсодержащим напитком. Отравление проходит в тяжелой форме, врачи борются за жизнь каждого пациента. В 18 случаях отравление привело к летальному исходу», – сказано в сообщении.
Ранее губернатор Ульяновской области Алексей Русских сообщил, что в результате отправления сидром в регионе умерли 16 человек, еще 35 пострадали. Он отметил, что среди пострадавших есть несовершеннолетняя девушка. В связи с этим губернатор направил руководителям муниципалитетов предложение провести профилактические рейды по всем магазинам, где продается алкоголь, в том числе по так называемым «разливакам».
По предварительным данным СК, все они пили сидр, который был куплен в магазинах города «Территория пива». Уточнялось, что поставщиком является предприниматель из Красноглинского района Самарской области. Он задержан. Сейчас на предприятии проводятся следственные действия. В Роспотребнадзоре призвали воздержаться от употребления алкоголя «Мистер сидр» из Самарской области.
О случаях отравления сидром также известно в Самарской области, где от отравления погибли две женщины, и Удмуртии. Там два случая отравления были зафиксированы у 20-летнего молодого человека и 34-летней женщины, они госпитализированы в критическом состоянии. Позже стало известно, что в Пензе также зафиксировали три случая отравления.
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства изъять алкогольный напиток «Мистер сидр» на территории всей страны после случаев отравления в Поволжье. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц).