Из-за чего произошло массовое отравление сидром в Поволжье

С этим предложением согласен и управляющий сидрерией «Ферма сидра» Алексей Салтанов. На напитках, в составе которых вместо сока прямого отжима содержится концентрат, не должно быть названия сидр, считает он. Если в составе указан сок прямого отжима, такой напиток можно употреблять, это сидр, подчеркнул Салтанов. «Если там концентрат и все остальное – то качество уже под вопросом, и нельзя называть это сидром», – сказал он «Ведомостям».