Из-за чего произошло массовое отравление сидром в Поволжье

Из-за чего произошло массовое отравление сидром в ПоволжьеПопулярность этого напитка в России быстро растет
Глава Роспотребнадзора Анна Попова поручила региональным управлениям ведомства изъять алкогольный напиток «Мистер сидр» на территории всей страны после случаев отравления в Поволжье. В Ульяновской области зарегистрировано 35 случаев отравления, из которых 16 закончились летальным исходом. Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух или более лиц).
Напиток, по предварительным данным, был произведен в Самарской области. По информации Telegram-канала «МВД медиа», для пресечения попыток вывоза контрафактной продукции на дорогах региона выставлены патрули. В Самарской области от отравления «Мистером сидром» погибли две женщины, в Удмуртии зафиксировано два случая отравления, оба пациента находятся в критическом состоянии.
Губернатор Ульяновской области Алексей Русских призвал местных предпринимателей прекратить продажу алкогольсодержащего сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита. По его словам, напиток продавался на розлив, правоохранители изымают данную продукцию на территории региона.
«Прошу провести все эти мероприятия максимально оперативно, а предпринимателям в превентивном порядке прекратить продажу подобной продукции. Наши медики и социальные службы продолжают оказывать всю необходимую помощь пострадавшим», – добавил Русских.
Бренд «Мистер сидр» зарегистрирован, но его состав не имеет к сидру никакого отношения, сообщил «Ведомостям» председатель Национальной ассоциации производителей традиционного сидра Александр Казаков. Потребители в Ульяновской области пострадали от некоего суррогата, состоящего из воды, сахара, ароматизатора и спирта, считает он. «Там вообще ничего не было от яблока, даже восстановленного яблочного сока», – отметил эксперт.
Пострадавшие отравились не сидром, а поддельным слабоалкогольным коктейлем, от сидра в этом напитке только слово на этикетке, согласен член президиума «Опоры России» Алексей Небольсин.
Чтобы избежать злоупотреблений названием напитка, производители традиционного сидра ведут переговоры с Минсельхозом и Росалкогольрегулированием о признании себя сельхозпроизводителями, а также о праве указывать слово «сидр» на этикетке только в отношении тех напитков, которые произведены из сока прямого отжима, отметил Казаков. Все остальные напитки, содержащие пастеризованный восстановленный сок должны, по его мнению, признаваться производными от традиционного сидра.
С этим предложением согласен и управляющий сидрерией «Ферма сидра» Алексей Салтанов. На напитках, в составе которых вместо сока прямого отжима содержится концентрат, не должно быть названия сидр, считает он. Если в составе указан сок прямого отжима, такой напиток можно употреблять, это сидр, подчеркнул Салтанов. «Если там концентрат и все остальное – то качество уже под вопросом, и нельзя называть это сидром», – сказал он «Ведомостям».
«Ведомости» направили запрос в Росалкогольрегулирование.
По оценке Казакова, доля традиционного натурального сидра на рынке не превышает 3% [от общего объема его производства]. При этом популярность напитка значительно выросла, это самый быстрорастущий сегмент алкогольной продукции, отмечает эксперт. В начале мая «Ведомости» писали, что розничные продажи сидра, медовухи и пуаре (грушевого сидра) в I квартале 2023 г. выросли год к году на 30%.
Многие маленькие предприятия питания (кофейни, кафе) предпочитают продавать пиво и сидр, чтобы не оформлять лицензию на продажу более крепкого алкоголя, заявил «Ведомостям» президент Федерации рестораторов и отельеров Игорь Бухаров. Компании, занимающиеся производством сидра, прикладывают много усилий для продвижения, сидр становится все более популярен, отметил эксперт. В этом он видит причину подделки именно этого напитка.