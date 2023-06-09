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Росалкогольрегулирование не будет проверять производителей после массовых отравлений

Ведомости

Производителям пива, сидра и пивных напитков не грозят проверки от Росалкогольрегулирования. Об этом сообщила директор по производству «Красного пивовара» Елена Тюкина по итогам совещания в Госдуме 9 июня, на котором обсуждались поправки в законодательство об обороте этих напитков. Обсуждение прошло после массовых отравлений и гибели людей, предположительно употреблявших напиток «Мистер сидр».

Как рассказала Тюкина, «законодатели считают достаточной мерой» систему маркировки «Честный знак» и реестра алкогольного оборудования. Проверки, по ее словам, скорее всего, будут проводить в розничных точках продаж пива, сидра и пивных напитков.

О случаях массового отравления впервые стало известно 4 июня. На данный момент пострадало 103 человека, 31 из которых умерли. Все они употребляли напиток «Мистер сидр». По информации Росалкогольрегулирования на вечер 8 июня, всего изъято более 71 000 л этой продукции. Судебная экспертиза обнаружила в изъятом напитке примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека.

Следственный комитет России 9 июня сообщил, что расследует уголовное дело по факту массового отравления граждан суррогатным алкоголем по ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. По версии следствия, учредитель ООО «Анди» Анар Гусейнов производил напиток «Мистер сидр» с 2022 г. В мае 2023 г. Алексей и Дмитрий Егоровы при помощи сотрудника полиции Ивана Гребенкина похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» 6 т метилового спирта и продали его Артему Айрапетяну. Тот поставил его Анару Гусейнову.

В настоящий момент Дмитрий Егоров и Иван Гребенников задержаны, им предъявлено обвинение по факту хищения спирта. Алексей Егоров разыскивается. Анар Гусейнов и Артем Айрапетян также арестованы, им предъявлено обвинение по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных