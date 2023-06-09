Росалкогольрегулирование не будет проверять производителей после массовых отравлений

Следственный комитет России 9 июня сообщил, что расследует уголовное дело по факту массового отравления граждан суррогатным алкоголем по ч. 3 ст. 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. По версии следствия, учредитель ООО «Анди» Анар Гусейнов производил напиток «Мистер сидр» с 2022 г. В мае 2023 г. Алексей и Дмитрий Егоровы при помощи сотрудника полиции Ивана Гребенкина похитили со склада ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения ГУ МВД России по Самарской области» 6 т метилового спирта и продали его Артему Айрапетяну. Тот поставил его Анару Гусейнову.