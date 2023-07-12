В России могут запретить регистрацию марок алкоголя с подменой вида в названии
Росалкогольрегулирование выступило с предложением запретить регистрацию марок напитков, если в их названии содержится подмена вида алкоголя. Об этом сообщил руководитель Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорь Алешин, выступая на расширенном заседании комитета Совета Федерации.
«Установить запрет на регистрацию в ЕГАИС алкогольной продукции с наименованием, предполагающим "подмену" ее вида, например пивной напиток "виски кола" и, как сейчас, – «Мистер сидр», – сказал он (цит. по ТАСС).
Помимо этого он предложил предусмотреть «технологию полного цикла производства пивных напитков» и исключить возможность производства напитков из пива, которое было приобретено у другого продавца. Росалкогольрегулирование предлагает также ввести минимальные розничные цены на пивоваренную продукцию.
Ранее с инициативой ввести ответственность для производителей и продавцов алкоголя за несоответствие названия виду продукции выступил депутат Госдумы Александр Спиридонов. Он предложил ввести ответственность по аналогии с ч. 3 ст. 14.17 КоАП (производство и оборот продукции без лицензии). В этом случае для должностных лиц установлен штраф от 500 000 до 1 млн руб. или дисквалификация. Для организаций предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере не более 1/5 выручки, полученной за предыдущий год.
В начале июня в нескольких регионах России произошли массовые отравления суррогатным алкоголем. Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр», который производился в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. От употребления напитка отравились более 100 человек, 36 из них скончались.