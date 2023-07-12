В России могут запретить регистрацию марок алкоголя с подменой вида в названии

Ранее с инициативой ввести ответственность для производителей и продавцов алкоголя за несоответствие названия виду продукции выступил депутат Госдумы Александр Спиридонов. Он предложил ввести ответственность по аналогии с ч. 3 ст. 14.17 КоАП (производство и оборот продукции без лицензии). В этом случае для должностных лиц установлен штраф от 500 000 до 1 млн руб. или дисквалификация. Для организаций предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере не более 1/5 выручки, полученной за предыдущий год.