В Госдуме предложили наказывать продавцов алкоголя за несоответствие названия виду продукции

Депутат разработал законопроект, согласно которому регионы смогут ограничивать время продажи алкоголя в заведениях общепита в многоквартирных жилых домах («наливайках»). Инициатива депутата заключается в том, чтобы запретить продажу алкоголя с 23:00 до 8:00. «Это прекратит работу «наливаек», которые в ночные часы собирают вокруг себя криминальный контингент. В то же время добросовестные заведения, делающие ставку на работу в дневное и вечернее время, не пострадают», – считает Спиридонов. По его словам, инициатива обсуждалась с регионами, большинство из которых ее поддержали.