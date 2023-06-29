В Госдуме предложили наказывать продавцов алкоголя за несоответствие названия виду продукции
В Государственной думе предложили ввести ответственность для производителей и продавцов алкоголя за несоответствие названия виду продукции. С такой инициативой на фоне массовых отравлений суррогатным алкоголем выступил депутат Александр Спиридонов.
Спиридонов пояснил «Ведомостям», что предлагает установить ответственность по аналогии со статьей КоАП 14.17 – о нарушении требований к производству или обороту этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. Депутат выступает за введение ответственности, как при производстве алкоголя без лицензии. Согласно ст. 3 КоАП 14.17, в этом случае для должностных лиц установлен штраф от 500 000 руб. до 1 млн руб. или дисквалификация. Для организаций предусмотрена ответственность в виде штрафа в размере не более 1/5 выручки, полученной за предыдущий год.
Спиридонов направил письмо руководителю Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка Игорю Алешину, в котором попросил высказать мнение ведомства этому предложению.
Депутат разработал законопроект, согласно которому регионы смогут ограничивать время продажи алкоголя в заведениях общепита в многоквартирных жилых домах («наливайках»). Инициатива депутата заключается в том, чтобы запретить продажу алкоголя с 23:00 до 8:00. «Это прекратит работу «наливаек», которые в ночные часы собирают вокруг себя криминальный контингент. В то же время добросовестные заведения, делающие ставку на работу в дневное и вечернее время, не пострадают», – считает Спиридонов. По его словам, инициатива обсуждалась с регионами, большинство из которых ее поддержали.
В начале июня в нескольких регионах России произошли массовые отравления суррогатным алкоголем, в результате чего погибли более 30 человек, свыше 100 были госпитализированы. Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр». Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело, по которому были арестованы несколько человек.
29 июня стало известно, что в Госдуме предложили ввести запрет на продажу пива и сидра в местах общественного питания, действие этой меры будет распространяться на индивидуальных предпринимателей (ИП).