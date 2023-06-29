В Госдуме предложили запретить ИП продавать пиво и сидр в общепите

Национальная ассоциация производителей традиционного сидра, а также другие участники рынка, которые изготавливают аналогичную продукцию из натуральных ягод и фруктов, обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением установить минимальные розничные цены (МРЦ) на сидр. По словам основателя сидродельни «Яблочный Спас» Алексея Небольсина, МРЦ нужна для создания барьера от недобросовестных производителей. Минфин поддержал это предложение. Тогда же в ведомстве предложили отменить мораторий на проверки производителей и продавцов алкоголя и спирта.