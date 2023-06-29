В Госдуме предложили запретить ИП продавать пиво и сидр в общепите
В Госдуме предложили ввести запрет на продажу пива и сидра в местах общественного питания, действие этой меры будет распространяться на индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.
«Ввести запрет на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями», — сказано в документе.
Помимо этого ИП могут обязать передавать в единую государственную информационную систему информацию о розничной продаже пива и пивных напитков.
Национальная ассоциация производителей традиционного сидра, а также другие участники рынка, которые изготавливают аналогичную продукцию из натуральных ягод и фруктов, обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением установить минимальные розничные цены (МРЦ) на сидр. По словам основателя сидродельни «Яблочный Спас» Алексея Небольсина, МРЦ нужна для создания барьера от недобросовестных производителей. Минфин поддержал это предложение. Тогда же в ведомстве предложили отменить мораторий на проверки производителей и продавцов алкоголя и спирта.