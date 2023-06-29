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Экономика

В Госдуме предложили запретить ИП продавать пиво и сидр в общепите

Ведомости

В Госдуме предложили ввести запрет на продажу пива и сидра в местах общественного питания, действие этой меры будет распространяться на индивидуальных предпринимателей (ИП). Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на экспертный доклад межфракционной рабочей группы по защите здоровья граждан от алкогольной, табачной и наркотической угроз.

«Ввести запрет на розничную продажу пива, пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи при оказании услуг общественного питания индивидуальными предпринимателями», — сказано в документе.

Помимо этого ИП могут обязать передавать в единую государственную информационную систему информацию о розничной продаже пива и пивных напитков.

Национальная ассоциация производителей традиционного сидра, а также другие участники рынка, которые изготавливают аналогичную продукцию из натуральных ягод и фруктов, обратились к президенту России Владимиру Путину с предложением установить минимальные розничные цены (МРЦ) на сидр. По словам основателя сидродельни «Яблочный Спас» Алексея Небольсина, МРЦ нужна для создания барьера от недобросовестных производителей. Минфин поддержал это предложение. Тогда же в ведомстве предложили отменить мораторий на проверки производителей и продавцов алкоголя и спирта.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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