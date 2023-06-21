Минфин поддержал введение минимальных цен на пиво и сидр
Минфин поддержал идею введения минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.
«Минфин считает МРЦ эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. Поэтому введение МРЦ — это правильная инициатива, которая требует проработки», – сообщили в ведомстве.
В Минфине также сообщили, что поддерживают госрегулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Это будет касаться в том числе лицензирования такой продукции, определения требований к производству и утилизации в случае, если метанолсодержащие жидкости окажутся в незаконном обороте. В ведомстве предложили отменить мораторий на проверки производителей и продавцов алкоголя и спирта.
Ранее «Ведомости» писали, что с предложением установить МРЦ на сидр к президенту России Владимиру Путину обратилась Национальная ассоциация производителей традиционного сидра, а также другие участники рынка, которые изготавливают аналогичную продукцию из натуральных ягод и фруктов. По словам основателя сидродельни «Яблочный спас» Алексея Небольсина, МРЦ нужна для создания барьера от недобросовестных производителей.
Сообщения о массовых отравлениях суррогатным сидром начали поступать из Ульяновской области 5 июня. Случаи отравления были зафиксированы в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. В результате произошедшего, по данным Минздрава на 17 июня, погибли 36 человек, в том числе один ребенок, свыше 100 были госпитализированы. Позже, 19 июня, в минздраве Самарской области сообщили, что число погибших в регионе выросло с 10 до 12.
Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр», который производился в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол.