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Бизнес

Минфин поддержал введение минимальных цен на пиво и сидр

Ведомости

Минфин поддержал идею введения минимальных розничных цен (МРЦ) на пиво и сидр. Об этом сообщило агентство «РИА Новости» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Минфин считает МРЦ эффективным механизмом борьбы с нелегальной продукцией. Поэтому введение МРЦ — это правильная инициатива, которая требует проработки», – сообщили в ведомстве.

В Минфине также сообщили, что поддерживают госрегулирование производства и оборота метанола и метанолсодержащих жидкостей. Это будет касаться в том числе лицензирования такой продукции, определения требований к производству и утилизации в случае, если метанолсодержащие жидкости окажутся в незаконном обороте. В ведомстве предложили отменить мораторий на проверки производителей и продавцов алкоголя и спирта.

Ранее «Ведомости» писали, что с предложением установить МРЦ на сидр к президенту России Владимиру Путину обратилась Национальная ассоциация производителей традиционного сидра, а также другие участники рынка, которые изготавливают аналогичную продукцию из натуральных ягод и фруктов. По словам основателя сидродельни «Яблочный спас» Алексея Небольсина, МРЦ нужна для создания барьера от недобросовестных производителей.

Ранее по теме: С алкобизнеса могут снять мораторий на проверки из-за массовых отравлений

Сообщения о массовых отравлениях суррогатным сидром начали поступать из Ульяновской области 5 июня. Случаи отравления были зафиксированы в Нижегородской, Пензенской, Самарской и Курганской областях, а также в Удмуртии и Чувашии. В результате произошедшего, по данным Минздрава на 17 июня, погибли 36 человек, в том числе один ребенок, свыше 100 были госпитализированы. Позже, 19 июня, в минздраве Самарской области сообщили, что число погибших в регионе выросло с 10 до 12.

Причиной стал алкоголь марки «Мистер сидр», который производился в Самарской области. В СК РФ сообщили, что в ходе химической судебной экспертизы в изъятом сидре выявлены примеси метанола и этилбутирата в пропорциях, опасных для человека. Согласно результатам токсикологических исследований, в крови потерпевших обнаружен метанол.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных