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Азербайджан заявил о травмах на телах погибших в Екатеринбурге

Ведомости

Результаты экспертизы тел двух азербайджанцев, погибших при задержании в Екатеринбурге, показали множественные травмы. Об этом сообщил гендиректор отдела судебно-медицинской экспертизы и патологической анатомии минздрава республики Адалят Гасанов, его слова передает APA.

Гасанов заявил об обнаружении кровоизлияний, кровоподтеков и травм.

«Причиной смерти стал тяжелый посттравматический шок с отмеченными множественными травмами», – сказал он.

28 июня сотрудники Следственного комитета (СК) РФ задержали в Екатеринбурге подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г. По данным СМИ, были задержаны более 50 уроженцев Азербайджана. МИД республики призвал расследовать задержания, во время которых умерли два человека, еще несколько пострадали. В СК подтвердили смерть двух человек. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко говорила, что один фигурант скончался из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго выясняются. Они являлись владельцами скандально известного в Екатеринбурге кафе «Каспий», которое часто попадало в криминальные новости, и, как писало E1.ru, были главными подозреваемыми в убийстве граждан Азербайджана Юниса Пашаева в 2001 г.

По сведениям СК, при расследовании уголовного дела по статьям «убийство» и «покушение на убийство» (п. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 105 УК РФ) в качестве подозреваемых задержано шесть граждан России: трое взяты под стражу, остальным суд продлил срок задержания.По версии следствия, фигуранты дела входили в состав преступной группы и были причастны к убийствам Пашаева и владельца крупной овощебазы Икрама Гаджиева в 2011 г., а также к покушению на предпринимателя Фехруза Ширинова в 2010 г. в Екатеринбурге с целью раздела сфер влияния в бизнесе.

29 июня пресс-служба Ленинского районного суда Екатеринбурга сообщила об аресте в рамках дела трех человек – Мазахира, Акифа и Аяза Сафаровых. Трем другим фигурантам – Алимхану Гянджиеву, Шахину Лалаеву и Бакиру Сафарову – судья продлил срок содержания на 72 часа.

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