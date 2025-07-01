Азербайджан заявил о травмах на телах погибших в Екатеринбурге

28 июня сотрудники Следственного комитета (СК) РФ задержали в Екатеринбурге подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г. По данным СМИ, были задержаны более 50 уроженцев Азербайджана. МИД республики призвал расследовать задержания, во время которых умерли два человека, еще несколько пострадали. В СК подтвердили смерть двух человек. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко говорила, что один фигурант скончался из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго выясняются. Они являлись владельцами скандально известного в Екатеринбурге кафе «Каспий», которое часто попадало в криминальные новости, и, как писало E1.ru, были главными подозреваемыми в убийстве граждан Азербайджана Юниса Пашаева в 2001 г.