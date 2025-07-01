Песков: Баку чрезмерно эмоционально реагирует на задержания в Екатеринбурге

Песков: Баку чрезмерно эмоционально реагирует на задержания в ЕкатеринбургеКремль будет добиваться освобождения российских журналистов
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно относится к задержанию сотрудников Sputnik и Ruptly в Азербайджане. По его словам, Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных российских журналистов. Реакцию Баку Песков назвал «чрезвычайно эмоциональной».
«Подобные меры в отношении представителей СМИ абсолютно не соответствуют общепринятым правилам и нормам и, конечно же, не соответствуют духу и характеру российско-азербайджанских отношений. Мы считаем, что все-таки вот эта эмоциональная, чрезвычайная эмоциональная реакция сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы», – пояснил Песков.
28 июня сотрудники Следственного комитета России задержали в Екатеринбурге этнических азербайджанцев, подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что во время задержания один фигурант скончался из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго выясняются.
Тела погибших азербайджанцев были отправлены на их родину. Азербайджанская сторона после этого заявила, что обнаружила травмы. После этого Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту «умышленного убийства».
На фоне задержаний Баку объявил об отмене всех связанных с Россией культурных мероприятий. 30 июня азербайджанские силовики пришли с обысками в редакцию «Sputnik Азербайджан» и задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. В тот же день была задержана редактор Ruptly Айтекин Гусейнова. После этого МИД РФ вызвал посла республики в Москве Рахмана Мустафаева, которому было заявлено о «недружественных действиях» со стороны Баку. МИД России при этом заявил, что раскол в российско-азербайджанские отношения пытаются внести «отдельные силы».