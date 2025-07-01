Песков: Баку чрезмерно эмоционально реагирует на задержания в Екатеринбурге

На фоне задержаний Баку объявил об отмене всех связанных с Россией культурных мероприятий. 30 июня азербайджанские силовики пришли с обысками в редакцию «Sputnik Азербайджан» и задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. В тот же день была задержана редактор Ruptly Айтекин Гусейнова. После этого МИД РФ вызвал посла республики в Москве Рахмана Мустафаева, которому было заявлено о «недружественных действиях» со стороны Баку. МИД России при этом заявил, что раскол в российско-азербайджанские отношения пытаются внести «отдельные силы».