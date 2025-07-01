Газета
Телеграм
Главная / Политика /

Песков: Баку чрезмерно эмоционально реагирует на задержания в Екатеринбурге

Кремль будет добиваться освобождения российских журналистов
Ведомости

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Кремль внимательно относится к задержанию сотрудников Sputnik и Ruptly в Азербайджане. По его словам, Москва рассчитывает, что в ходе прямых контактов с Баку удастся добиться освобождения задержанных российских журналистов. Реакцию Баку Песков назвал «чрезвычайно эмоциональной».

«Подобные меры в отношении представителей СМИ абсолютно не соответствуют общепринятым правилам и нормам и, конечно же, не соответствуют духу и характеру российско-азербайджанских отношений. Мы считаем, что все-таки вот эта эмоциональная, чрезвычайная эмоциональная реакция сменится непосредственно прямым общением, в ходе которого будут даны ответы на все поставленные вопросы», – пояснил Песков.

28 июня сотрудники Следственного комитета России задержали в Екатеринбурге этнических азербайджанцев, подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 г. Официальный представитель ведомства Светлана Петренко сообщила, что во время задержания один фигурант скончался из-за сердечной недостаточности, причины смерти второго выясняются.

Тела погибших азербайджанцев были отправлены на их родину. Азербайджанская сторона после этого заявила, что обнаружила травмы. После этого Генпрокуратура Азербайджана возбудила уголовное дело по факту «умышленного убийства».

На фоне задержаний Баку объявил об отмене всех связанных с Россией культурных мероприятий. 30 июня азербайджанские силовики пришли с обысками в редакцию «Sputnik Азербайджан» и задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. В тот же день была задержана редактор Ruptly Айтекин Гусейнова. После этого МИД РФ вызвал посла республики в Москве Рахмана Мустафаева, которому было заявлено о «недружественных действиях» со стороны Баку. МИД России при этом заявил, что раскол в российско-азербайджанские отношения пытаются внести «отдельные силы».

Хотите скрыть рекламу?  Оформите подписку  и читайте, не отвлекаясь

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети, размещенных на сайте vedomosti.ru: СМИ2, INFOX, Sparrow, 24smi

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных