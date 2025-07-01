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МИД России: раскол в отношения Москвы и Баку вносят «отдельные силы»

Ведомости

Раскол в российско-азербайджанские отношения пытаются внести «отдельные силы». Об этом заявил заместитель директора четвертого департамента стран СНГ МИД РФ Дмитрий Масюк на открытии научно-образовательной программы Фонда Горчакова «Кавказский диалог» в Центре знаний «Машук».

«Наблюдаем активные усилия отдельных сил внести раскол в наши отношения с Баку. В ход идут инсинуации по поводу катастрофы самолета AZAL [Azerbaijan Airlines] в декабре прошлого года, результатом чего стало, в частности, закрытие Русского дома в Баку», – сказал он (цитата по ТАСС).

По ситуации с задержаниями в Екатеринбурге Масюк сообщил, что Москва доводит до азербайджанских партнеров «наш принципиальный подход, чтобы нейтрализовать ущерб для наших двусторонних отношений с Баку».

28 июня сотрудники Следственного комитета РФ задержали в Екатеринбурге подозреваемых в убийствах, совершенных с 2001 по 2011 гг. Задержанные – представители азербайджанской диаспоры. МИД Азербайджана призвал расследовать задержания.

После этого Баку начал ограничивать совместные мероприятия с Россией и провел задержания в Азербайджане. 30 июня силовики провели обыски в редакции «Sputnik Азербайджан» в Баку и задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. В тот же день в Баку была задержана редактор Ruptly Айтекин Гусейнова, которая прибыла в страну с частным визитом.

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