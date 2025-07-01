МИД России: раскол в отношения Москвы и Баку вносят «отдельные силы»

После этого Баку начал ограничивать совместные мероприятия с Россией и провел задержания в Азербайджане. 30 июня силовики провели обыски в редакции «Sputnik Азербайджан» в Баку и задержали главу редакции Игоря Картавых и шеф-редактора Евгения Белоусова. В тот же день в Баку была задержана редактор Ruptly Айтекин Гусейнова, которая прибыла в страну с частным визитом.