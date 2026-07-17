Байрамов назвал отношения Азербайджана и России союзническими
Отношения между Баку и Москвой сохраняют союзнический характер взаимодействия. Об этом заявил министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов по итогам переговоров с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, трансляцию ведет МИД РФ.
Он отметил, что между народами России и Азербайджана существуют очень крепкие, плотные связи, которые являются основой для межгосударственных отношений.
Лавров на встрече с Байрамовым заявил, что Москва и Баку двигаются к полному раскрытию потенциала двусторонних отношений.
13 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что отношения между государствами полностью нормализовались. Он отметил, что в Баку рады продолжению диалога. «Контакты осуществляются на разных уровнях: между правительствами, по линии сопредседателей межправительственных комиссий, по линии министерств иностранных дел, а также администраций президентов», – уточнил политик.
Эскалация российско-азербайджанских отношений произошла после крушения самолета AZAL в декабре 2024 г. и последовавшей серии задержаний граждан в обеих странах летом 2025 г. В октябре 2025 г. в Душанбе состоялась первая полноформатная встреча президентов стран, по итогам которой в Кремле отметили «смену вектора» в двусторонних отношениях.