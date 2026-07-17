Лавров: РФ и Азербайджан движутся к полному раскрытию потенциала отношений
Москва и Баку двигаются к полному раскрытию потенциала двусторонних отношений. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с азербайджанским коллегой Джейхуном Байрамовым.
«Мы движемся к полному раскрытию потенциала Московской декларации о союзническом взаимодействии, которую подписали 22 февраля 2022 г.», – сказал он (цитата по «РИА Новости»).
13 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил, что отношения России и Азербайджана полностью нормализовались. Он отметил, что в Баку рады продолжению диалога. «Контакты осуществляются на разных уровнях: между правительствами, по линии сопредседателей межправительственных комиссии, по линии министерств иностранных дел, а также администрацией президентов», – уточнил политик.
Эскалация российско-азербайджанских отношений произошла после крушения самолета AZAL в декабре 2024 г. и последовавшей серии задержаний граждан в обеих странах летом 2025 г. В октябре 2025 г. в Душанбе состоялась первая полноформатная встреча президентов стран, по итогам которой в Кремле отметили «смену вектора» в двусторонних отношениях.