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Главное из заявлений МИД России и Азербайджана о нормализации отношений

Лавров и Байрамов провели переговоры в Москве
Михаил Беляев
Пресс-служба МИД России
Пресс-служба МИД России
Главное
  • О характере и нормализации отношений
  • Экономика, транспорт и инвестиции
  • Об авиасообщении
  • Об информационном сотрудничестве

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров и глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов на переговорах в Москве констатировали полную нормализацию двусторонних отношений. Стороны обсудили реализацию транспортного коридора «Север – Юг», перспективы возобновления части авиарейсов и наращивание товарооборота, который в 2025 г. достиг $4,9 млрд. «Ведомости» собрали основные заявления министров с совместной пресс-конференции.

О характере и нормализации отношений

Джейхун Байрамов заявил, что отношения между двумя странами носят характер союзнического взаимодействия. Он подчеркнул, что государства смогли преодолеть непростой этап и полностью восстановить весь спектр связей. Министр связал перелом с личной позицией президентов и их встречей в октябре 2025 г. в Душанбе.

«Мы с чувством удовлетворения хотим отметить, что наши два государства смогли перевернуть данный непростой этап в наших отношениях, полностью нормализовать весь спектр российско-азербайджанских отношений», – сказал Байрамов.

Сергей Лавров также дал позитивный прогноз отношениям двух стран. «Мы отметили недавнее высказывание президента Алиева на форуме 13 июля в Шуше о том, что российско-азербайджанские отношения полностью нормализованы, а прежние сложности остались позади. Констатировали понимание этой реальности с обеих сторон и договорились, что будем действовать по восполнению некоторой паузы, которая образовалась в наших отношениях в последние несколько месяцев», – сказал глава МИД РФ.

Экономика, транспорт и инвестиции

Лавров отметил, что существует обоюдная заинтересованность в дальнейшем наращивании товарооборота, который в 2025 г. достиг $4,9 млрд, превысив уровень предыдущего года на 2,5%. По его словам, имеется значительный потенциал для роста и движения прямых инвестиций.

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Политика / Международные отношения

Байрамов подробно остановился на транспортной составляющей. На встрече обсуждалась реализация договоренностей по международному транспортному коридору «Север Юг», вопросы мультимодальных перевозок и эффективного осуществления логистических маршрутов.

«Азербайджан последовательно развивает современную транспортную инфраструктуру и считает, что это очень важно для усиления региональной взаимосвязанности. Мы считаем, что данный трек очень важен не только в контексте взаимовыгодного сотрудничества Азербайджана и России, но также укрепляет экономическую устойчивость всего региона», – сказал азербайджанский министр.

Глава МИД Азербайджана добавил, что строительство железнодорожного терминала в рамках коридора фактически завершено. «Мы называем уровень завершенности 98%», – заявил он.

Об авиасообщении

Глава МИД Азербайджана сообщил, что стороны обсуждают возобновление части прямых авиарейсов, которые были прерваны после трагедии в декабре 2024 г.: тогда самолет «Азербайджанских авиалиний», который направлялся из Баку в Грозный, потерпел крушение в Казахстане. Из 67 человек, которые были на борту, выжили 29.

«Есть предварительная договоренность между вице-премьерами и планируется между Шахином Мустафаевым и Алексеем Оверчуком провести встречу в сентябре текущего года для того, чтобы обсудить ряд направлений», – сказал Байрамов

Об информационном сотрудничестве

Россия и Азербайджан усилят медийное освещение двусторонних отношений. Планируются контакты по линии МИД и другим направлениям. Лавров обратил внимание на присутствие негативного фона, с которым необходимо работать.

«Мы заинтересованы, чтобы прямые контакты между СМИ двух стран снимали разные недоразумения и обеспечивали объективное освещение. Желающих освещать эти отношения негативно, к сожалению, хватает с обеих сторон», – сказал он.

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