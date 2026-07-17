Главное из заявлений МИД России и Азербайджана о нормализации отношений

Сергей Лавров также дал позитивный прогноз отношениям двух стран. «Мы отметили недавнее высказывание президента Алиева на форуме 13 июля в Шуше о том, что российско-азербайджанские отношения полностью нормализованы, а прежние сложности остались позади. Констатировали понимание этой реальности с обеих сторон и договорились, что будем действовать по восполнению некоторой паузы, которая образовалась в наших отношениях в последние несколько месяцев», – сказал глава МИД РФ.