Песков назвал «теплым и содержательным» телефонный разговор Путина и Алиева
Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели очень теплый и содержательный телефонный разговор. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Говоря о контакте двух лидеров, представитель Кремля также анонсировал еще один международный телефонный разговор Путина. С кем именно пройдет беседа президента, Песков не уточнил.
28 июля президент России провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой. Лидеры государств обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. В ходе разговора Путин и Алиев отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей, а также активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств.
13 июля азербайджанский лидер заявил, что отношения с Россией нормализовались. Он отметил, что контакты осуществляются на разных уровнях: между правительствами, по линии сопредседателей межправительственных комиссии, по линии министерств иностранных дел, а также администрацией президентов. Отдельно азербайджанский лидер добавил, что в Баку рады продолжению диалога.
17 июля прошла встреча министров иностранных дел РФ и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. В ходе встречи Лавров подчеркнул, что Москва и Баку двигаются к полному раскрытию потенциала двусторонних отношений. Байрамов сказал, что отношения между государствами сохраняют союзнический характер взаимодействия.