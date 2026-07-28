Песков назвал «теплым и содержательным» телефонный разговор Путина и Алиева

13 июля азербайджанский лидер заявил, что отношения с Россией нормализовались. Он отметил, что контакты осуществляются на разных уровнях: между правительствами, по линии сопредседателей межправительственных комиссии, по линии министерств иностранных дел, а также администрацией президентов. Отдельно азербайджанский лидер добавил, что в Баку рады продолжению диалога.