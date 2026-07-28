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Песков назвал «теплым и содержательным» телефонный разговор Путина и Алиева

Ведомости

Президент России Владимир Путин и президент Азербайджана Ильхам Алиев провели очень теплый и содержательный телефонный разговор. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Говоря о контакте двух лидеров, представитель Кремля также анонсировал еще один международный телефонный разговор Путина. С кем именно пройдет беседа президента, Песков не уточнил.

28 июля президент России провел телефонный разговор со своим азербайджанским коллегой. Лидеры государств обсудили актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня. В ходе разговора Путин и Алиев отметили конструктивный характер российско-азербайджанских связей, а также активизацию диалога по линии правительств и профильных ведомств.

13 июля азербайджанский лидер заявил, что отношения с Россией нормализовались. Он отметил, что контакты осуществляются на разных уровнях: между правительствами, по линии сопредседателей межправительственных комиссии, по линии министерств иностранных дел, а также администрацией президентов. Отдельно азербайджанский лидер добавил, что в Баку рады продолжению диалога.

17 июля прошла встреча министров иностранных дел РФ и Азербайджана Сергея Лаврова и Джейхуна Байрамова. В ходе встречи Лавров подчеркнул, что Москва и Баку двигаются к полному раскрытию потенциала двусторонних отношений. Байрамов сказал, что отношения между государствами сохраняют союзнический характер взаимодействия.

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