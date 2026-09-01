Главные заявления Путина о поддержке Ирана и перемирии с США

Иранский президент заявил, что отношения двух стран находятся на стратегическом уровне, и выразил уверенность в возможности нейтрализации санкций. «Мы уверены, что так и нужно противостоять односторонней политике США. И все те санкции, которые принимают в отношении нас, – мы можем нейтрализовать. В таких рамках, как ШОС и другие организации, мы можем обходить все односторонние действия и сотрудничать на многостороннем уровне», – сказал Пезешкиан.