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Главные заявления Путина о поддержке Ирана и перемирии с США

Президенты России и Исламской Республики провели переговоры в Бишкеке
Михаил Беляев
Кристина Соловьёва / РИА Новости
Кристина Соловьёва / РИА Новости
Главное
  • О солидарности и мужестве
  • О помощи и гуманитарной сфере
  • О перемирии, санкциях и невозможности оправдания

Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Киргизии встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, ситуацию вокруг ирано-американского меморандума и противодействие санкциям. Российский лидер передал привет верховному руководителю Ирана и заявил о солидарности с иранским народом. «Ведомости» собрали основные заявления президентов.

О солидарности и мужестве

Владимир Путин отметил, что российско-иранские отношения развиваются стабильно по всем направлениям в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он также подчеркнул, что Россия солидарна с народом Ирана.

«В России солидарны с иранским народом. Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы», – сказал Путин.

Российский лидер передал слова поддержки верховному руководителю Исламской Республики Моджтабе Хаменеи.

О помощи и гуманитарной сфере

Несмотря на сложную военно-политическую обстановку, странам удается сохранять динамику торговых отношений. Путин связал это в первую очередь с эффективной работой межправительственной комиссии. Он также отметил, что Москва старается оказывать Тегерану помощь в трудный период, поставляя необходимые товары.

Отдельно президент РФ остановился на гуманитарном сотрудничестве. «Все больше иранских студентов делают выбор в пользу российского образования, мы этому очень рады», – заявил Путин.

О перемирии, санкциях и невозможности оправдания

Путин напомнил, что Россия приветствовала заключение в июне ирано-американского меморандума о прекращении огня. Однако перемирие, по его оценке, оказалось хрупким.

«В этот тяжелый период пытаемся оказывать вам нужную помощь», – сказал российский лидер.

Масуд Пезешкиан поблагодарил российскую сторону за поддержку, в том числе на площадках ООН и других международных организаций. «Вы поддержали нас и в ООН, и в других международных организациях», – отметил он.

Иранский президент заявил, что отношения двух стран находятся на стратегическом уровне, и выразил уверенность в возможности нейтрализации санкций. «Мы уверены, что так и нужно противостоять односторонней политике США. И все те санкции, которые принимают в отношении нас, – мы можем нейтрализовать. В таких рамках, как ШОС и другие организации, мы можем обходить все односторонние действия и сотрудничать на многостороннем уровне», – сказал Пезешкиан.

Он также осудил методы США в конфликте с Ираном. «Они убили наших ученых, невинных школьников и командиров. Это невозможно оправдать», – подчеркнул иранский лидер.

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