Главные заявления Путина о поддержке Ирана и перемирии с США

Главные заявления Путина о поддержке Ирана и перемирии с СШАПрезиденты России и Исламской Республики провели переговоры в Бишкеке
- О солидарности и мужестве
- О помощи и гуманитарной сфере
- О перемирии, санкциях и невозможности оправдания
Президент России Владимир Путин на полях саммита ШОС в Киргизии встретился с президентом Ирана Масудом Пезешкианом. Стороны обсудили двустороннее сотрудничество, ситуацию вокруг ирано-американского меморандума и противодействие санкциям. Российский лидер передал привет верховному руководителю Ирана и заявил о солидарности с иранским народом. «Ведомости» собрали основные заявления президентов.
О солидарности и мужестве
Владимир Путин отметил, что российско-иранские отношения развиваются стабильно по всем направлениям в соответствии с Договором о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. Он также подчеркнул, что Россия солидарна с народом Ирана.
«В России солидарны с иранским народом. Мы восхищаемся вашим мужеством, стойкостью в борьбе за свои национальные интересы», – сказал Путин.
Российский лидер передал слова поддержки верховному руководителю Исламской Республики Моджтабе Хаменеи.
О помощи и гуманитарной сфере
Несмотря на сложную военно-политическую обстановку, странам удается сохранять динамику торговых отношений. Путин связал это в первую очередь с эффективной работой межправительственной комиссии. Он также отметил, что Москва старается оказывать Тегерану помощь в трудный период, поставляя необходимые товары.
Отдельно президент РФ остановился на гуманитарном сотрудничестве. «Все больше иранских студентов делают выбор в пользу российского образования, мы этому очень рады», – заявил Путин.
О перемирии, санкциях и невозможности оправдания
Путин напомнил, что Россия приветствовала заключение в июне ирано-американского меморандума о прекращении огня. Однако перемирие, по его оценке, оказалось хрупким.
«В этот тяжелый период пытаемся оказывать вам нужную помощь», – сказал российский лидер.
Масуд Пезешкиан поблагодарил российскую сторону за поддержку, в том числе на площадках ООН и других международных организаций. «Вы поддержали нас и в ООН, и в других международных организациях», – отметил он.
Иранский президент заявил, что отношения двух стран находятся на стратегическом уровне, и выразил уверенность в возможности нейтрализации санкций. «Мы уверены, что так и нужно противостоять односторонней политике США. И все те санкции, которые принимают в отношении нас, – мы можем нейтрализовать. В таких рамках, как ШОС и другие организации, мы можем обходить все односторонние действия и сотрудничать на многостороннем уровне», – сказал Пезешкиан.
Он также осудил методы США в конфликте с Ираном. «Они убили наших ученых, невинных школьников и командиров. Это невозможно оправдать», – подчеркнул иранский лидер.