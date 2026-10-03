Медведев: Россия не стремится ни на кого давить

Медведев: Россия не стремится ни на кого давитьПо словам замглавы Совбеза, Москва также не думает о том, чтобы с кем-то конфликтовать
Россия не стремится оказывать давление на другие государства или вступать с ними в конфликты. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.
«Мы не стараемся занять чье-то место. У нас нет такой цели, в отличие от западных стран. У нас есть свои интересы, у нас есть большая страна, которая называется Россия», – сказал он, отметив, что Москву вполне устраивают добросердечные отношения с соседями.
Медведев подчеркнул, что Россия как крупное государство, постоянный член Совета Безопасности ООН и ядерная держава осознает свою ответственность в международных отношениях. При этом, по его словам, Москва не стремится к доминированию и рассматривает дружественные и соседние страны как равноправных партнеров.
1 октября президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» призвал западные государства «жить дружно» и совместно искать пути налаживания отношений.
По его словам, такая сложная материя, как международные отношения, требует аккуратности и соблюдения не только принятых законов, но и, как говорят юристы, обычного права – не только буквы, но и духа закона, наработанной и общепризнанной практики.