Медведев: Россия не стремится ни на кого давить

«Мы не стараемся занять чье-то место. У нас нет такой цели, в отличие от западных стран. У нас есть свои интересы, у нас есть большая страна, которая называется Россия», – сказал он, отметив, что Москву вполне устраивают добросердечные отношения с соседями.