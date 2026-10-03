Газета
MAX
Глобальные идеи
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Вместе для дикой природы
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Юг
RTSI864,19+0,57%RGBI111,32+0,12%CNY Бирж.12,497+0,67%IMOEX2 290,18+0,57%RGBITR764,84+0,21%
Главная / Политика /

Медведев: Россия не стремится ни на кого давить

По словам замглавы Совбеза, Москва также не думает о том, чтобы с кем-то конфликтовать
Елена Вострикова
Андрей Гордеев / Ведомости
Андрей Гордеев / Ведомости

Россия не стремится оказывать давление на другие государства или вступать с ними в конфликты. Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в интервью Гостелерадио Исламской Республики Иран.

«Мы не стараемся занять чье-то место. У нас нет такой цели, в отличие от западных стран. У нас есть свои интересы, у нас есть большая страна, которая называется Россия», – сказал он, отметив, что Москву вполне устраивают добросердечные отношения с соседями.

Медведев подчеркнул, что Россия как крупное государство, постоянный член Совета Безопасности ООН и ядерная держава осознает свою ответственность в международных отношениях. При этом, по его словам, Москва не стремится к доминированию и рассматривает дружественные и соседние страны как равноправных партнеров.

1 октября президент России Владимир Путин на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» призвал западные государства «жить дружно» и совместно искать пути налаживания отношений.

По его словам, такая сложная материя, как международные отношения, требует аккуратности и соблюдения не только принятых законов, но и, как говорят юристы, обычного права – не только буквы, но и духа закона, наработанной и общепризнанной практики.

Читайте также:Что говорил Путин на заседании «Валдая» о войне и мире
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте