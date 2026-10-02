Что говорил Путин на заседании «Валдая» о войне и мире

Российский президент в этом контексте добавил, что «момент, когда ничего уже нельзя будет изменить, может наступить очень быстро и неожиданно для всех». Путин также выразил уверенность, что по мере ухода от западной гегемонии мировая ситуация будет меняться к лучшему и что реальное влияние Запада в мире постепенно снижается. Россию же, отметил президент, «сознательно поставили в ситуацию», когда страна вынуждена защищать себя с оружием в руках. Все человечество же пока не осознало «калибр нынешних вызовов», заявил Путин.