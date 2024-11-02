Средний чек аренды жилья на Новый год составит 7000 рублей

Наибольшим спросом в этом году, по словам представителя OneTwoTrip, пользуются объекты размещения «без звезд» – апартаменты, гостевые дома и проч. Их доля от общего объема бронирований на сервисе в ночь с 31 декабря этого года на 1 января 2025 г. составляет 38%, что на 9,3 п.п. больше в сравнении с прошлым годом. Этот тренд также подтверждает представитель «Яндекс Путешествий», по словам которого в сегменте «без звезд» наблюдается самый высокий спрос (+61% год к году). Трехзвездочные отели в этом году заинтересовали 27,6% клиентов OneTwoTrip. Снижение в этой категории год к году составило 12,3 п.п. Отели уровня «пять звезд» выбирают 5,4% пользователей сервиса, уточнил представитель OneTwoTrip. Востребованность этой категории год к году, по его словам, сократилась почти в полтора раза.