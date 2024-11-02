Средний чек аренды жилья на Новый год составит 7000 рублей

Средний чек аренды жилья на Новый год составит 7000 рублейСпрос на внутренний туризм стимулирует раннее бронирование отелей и апартаментов
Россияне готовы потратить на посуточную аренду жилья в Новый год в среднем около 7000 руб., свидетельствуют данные опроса «Авито Путешествий» (есть у «Ведомостей»). Причем, половина респондентов намерена снять жилье в новогоднюю ночь не более чем за 5000 руб.
Онлайн-опрос проводился сервисом в октябре 2024 г., в нем приняли участие 10 000 россиян в возрасте от 18 лет. География подробно не раскрывается, в «Авито Путешествиях» лишь отметили, что охват – «вся Россия».
Похожие цифры приводят опрошенные «Ведомостями» сервисы бронирования жилья и номеров в отелях и гостиницах. Россияне в основном ищут бюджетные варианты для встречи Нового года-2025, говорят представители агрегаторов.
Наибольшим спросом в этом году, по словам представителя OneTwoTrip, пользуются объекты размещения «без звезд» – апартаменты, гостевые дома и проч. Их доля от общего объема бронирований на сервисе в ночь с 31 декабря этого года на 1 января 2025 г. составляет 38%, что на 9,3 п.п. больше в сравнении с прошлым годом. Этот тренд также подтверждает представитель «Яндекс Путешествий», по словам которого в сегменте «без звезд» наблюдается самый высокий спрос (+61% год к году). Трехзвездочные отели в этом году заинтересовали 27,6% клиентов OneTwoTrip. Снижение в этой категории год к году составило 12,3 п.п. Отели уровня «пять звезд» выбирают 5,4% пользователей сервиса, уточнил представитель OneTwoTrip. Востребованность этой категории год к году, по его словам, сократилась почти в полтора раза.
На «Яндекс Путешествиях» большинство бронирований приходятся на номера в трех- и четырехзвездочных гостиницах, сообщил представитель сервиса. Он не уточнил, как за год изменилось их количество. Но отметил, что спрос на четырех и пятизвездочные отели на Новый год также вырос – на 54% и 43% соответственно.
В сервисах путешествий МТС Travel и Bronevik.com (был приобретен МТС в июле 2022 г.) отмечают, что количество ранних бронирований отелей и других объектов размещения на новогоднюю ночь в этом году на 35% выше прошлогоднего уровня. Это связано с желанием путешественников как можно раньше «зафиксировать» стоимость номера, поясняет представитель МТС Travel. Глубина раннего бронирования гостевых объектов, согласно агрегированным данным обоих сервисов, сейчас составляет в среднем 111 дней до заселения. То есть бронирование на Новый год осуществляется примерно на две недели раньше, чем в прошлом году. Тогда этот показатель составлял 97 дней.
В этом году люди выбирают отели для празднования «сильно заранее», подтверждает представитель «Яндекс Путешествий». Он связывает это в том числе с ростом общего спроса на волне возросшего интереса к внутреннему туризму.
При поиске посуточной аренды жилья на Новый год, по данным опроса «Авито Путешествий», россияне в первую очередь смотрят на локацию и транспортную доступность – так ответили 43% опрошенных. Для 34% респондентов важна возможность заселения с детьми или животными, для 32% – количество спальных мест, 31% – стоимость в расчете на одного гостя. На этот вопрос можно было указывать несколько вариантов ответа.
Среди других факторов, которые называли участники опроса, окружение объекта размещения и сопутствующая инфраструктура – развлечения, природа, магазины (43%), а также различные «дополнительные удобства» – музыкальная аппаратура, проектор, мангальная зона, бассейн, баня (41%).
Раньше других возрастных групп начинают планирование Нового года молодые люди 18-24 лет, следует из опроса «Авито Путешествий». Респонденты этой возрастной группы готовятся к нему в среднем за 36 дней – выбирают локацию, бронируют дом, отель или квартиру, составляют списки гостей, покупают подарки. Респонденты в возрасте от 25 до 34 лет планируют Новый Год в среднем за 33 дня, россияне от 35 до 44 лет – за 29 дней, от 45 до 54 лет – за 26 дней, а старше 55 лет – за 24 дня.
Доцент кафедры РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Коваленко отмечает, что люди в этом году переходят «к сберегательной модели потребления». Это вынуждает их более рационально подходить к тратам на празднование Нового Года, добавляет она. В условиях высокой инфляции при наличии «свободных» денег, население, по словам Коваленко, стремится защитить их от инфляционных процессов – например, положить на депозит. Ставки по вкладам сегодня привлекательны, добавляет она.
Молодые люди стараются провести Новый Год в кругу семьи, либо друзей, потратив при этом «не очень большую сумму денег», констатирует Коваленко.