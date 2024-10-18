На новогодние праздники появится более 800 дополнительных рейсов поездов
Более 800 дополнительных рейсов поездов назначат на новогодние праздники, заявил замминистра транспорта РФ Владимир Потешкин, сообщается в Telegram-канале министерства.
В преддверии сезона «Федеральная пассажирская компания» (ФПК) совместно с холдингом «Российские железные дороги» прорабатывает назначение 824 дополнительных рейсов поездов. Увеличится также количество отправлений графиковых поездов. Это позволит удовлетворить растущий спрос на поездки в выходные, отмечает Минтранс.
К зимнему сезону подготовят свыше 12 000 вагонов. На сегодняшний день на период с 23 декабря по 8 января к продаже уже открыто более 8200 рейсов поездов.
В сентябре вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин сообщил, что цены на отдых в России в новогодние каникулы будут выше на 20%. При этом количество бронирований отелей и апартаментов на новогодние праздники в июле 2024 г. увеличилось в четыре раза по сравнению с тем же месяцем 2023 г., сообщили «Ведомостям» в «Яндекс.Путешествиях». Самые популярные регионы для путешествий на новогодние праздники в России – Краснодарский край, Москва и Московская область, а также Санкт-Петербург.