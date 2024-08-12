В России резко вырос спрос на ранние бронирования отелей и билетов на Новый год

Количество бронирований отелей и апартаментов на новогодние праздники в июле 2024 г. увеличилось в 4 раза по сравнению с тем же месяцем 2023 г., сообщили «Ведомостям» в «Яндекс путешествиях». Абсолютных показателей в компании не предоставили.