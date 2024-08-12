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В России резко вырос спрос на ранние бронирования отелей и билетов на Новый год

Таким образом россияне пытаются сэкономить на отдыхе и выбрать лучшее предложение
Денис Кузнецов
Анастасия Ковалева
Андрей Гордеев / Ведомости

Количество бронирований отелей и апартаментов на новогодние праздники в июле 2024 г. увеличилось в 4 раза по сравнению с тем же месяцем 2023 г., сообщили «Ведомостям» в «Яндекс путешествиях». Абсолютных показателей в компании не предоставили.

Существенный рост раннего бронирования в июле подтвердили и в других онлайн-сервисах. Ранние брони отелей в июле через OneTwoTrip выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом, сообщила «Ведомостям» руководитель пресс-службы компании Елена Шелехова.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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