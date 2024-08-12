В России резко вырос спрос на ранние бронирования отелей и билетов на Новый год

В России резко вырос спрос на ранние бронирования отелей и билетов на Новый годТаким образом россияне пытаются сэкономить на отдыхе и выбрать лучшее предложение
Количество бронирований отелей и апартаментов на новогодние праздники в июле 2024 г. увеличилось в 4 раза по сравнению с тем же месяцем 2023 г., сообщили «Ведомостям» в «Яндекс путешествиях». Абсолютных показателей в компании не предоставили.
Существенный рост раннего бронирования в июле подтвердили и в других онлайн-сервисах. Ранние брони отелей в июле через OneTwoTrip выросли в 3 раза в сравнении с прошлым годом, сообщила «Ведомостям» руководитель пресс-службы компании Елена Шелехова.
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