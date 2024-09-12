Газета
Телеграм
Подкаст
/ Бизнес

АТОР спрогнозировала рост новогодних цен на отдых на 20%

Ведомости

Цены на отдых в России в новогодние каникулы будут выше на 20%. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин на пресс-конференции. 

Ромашкин отметил значительный рост среднего чека на летние поездки внутри страны. Он оценил рост стоимости отелей в 15–20% по сравнению с летом прошлого года. Транспорт и самолеты тоже подорожали – на 20–25%. Средний чек вырос на 20–22%. Это происходит за счет нехватки персонала и роста зарплат для привлечения новых работников.

«Чтобы заполнить отель персоналом, нам надо платить больше, и это тоже отражается на цене путевки. К сожалению, пока мы не видим замедления роста цен, и цены на Новый год будут тоже на 20% дороже», – уточнил вице-президент АТОР (цитата по «Интерфаксу»).

Он добавил, что АТОР не может защитить туристов от удорожания отдыха, потому что туризм является частью экономики и вместе с ним дорожают все остальные элементы.

Количество бронирований отелей и апартаментов на новогодние праздники в июле 2024 г. увеличилось в четыре раза по сравнению с тем же месяцем 2023 г., сообщили «Ведомостям» в «Яндекс.Путешествиях». Существенный рост раннего бронирования в июле подтвердили также в онлайн-сервисах OneTwoTrip, МТС Travel и Ostrovok.

По данным S7, почти треть ранних бронирований авиабилетов приходится на международные направления: Таиланд, Турция и Китай. Из российских маршрутов пассажиры авиакомпании выбирают Сочи, Санкт-Петербург, Москву. Самые популярные регионы для путешествий на новогодние праздники в России – Краснодарский край, Москва и Московская область, рассказал представитель «Яндекс.Путешествий».

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных