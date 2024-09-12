АТОР спрогнозировала рост новогодних цен на отдых на 20%

«Чтобы заполнить отель персоналом, нам надо платить больше, и это тоже отражается на цене путевки. К сожалению, пока мы не видим замедления роста цен, и цены на Новый год будут тоже на 20% дороже», – уточнил вице-президент АТОР (цитата по «Интерфаксу»).