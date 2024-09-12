АТОР спрогнозировала рост новогодних цен на отдых на 20%
Цены на отдых в России в новогодние каникулы будут выше на 20%. Об этом сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России (АТОР) по внутреннему туризму Сергей Ромашкин на пресс-конференции.
Ромашкин отметил значительный рост среднего чека на летние поездки внутри страны. Он оценил рост стоимости отелей в 15–20% по сравнению с летом прошлого года. Транспорт и самолеты тоже подорожали – на 20–25%. Средний чек вырос на 20–22%. Это происходит за счет нехватки персонала и роста зарплат для привлечения новых работников.
«Чтобы заполнить отель персоналом, нам надо платить больше, и это тоже отражается на цене путевки. К сожалению, пока мы не видим замедления роста цен, и цены на Новый год будут тоже на 20% дороже», – уточнил вице-президент АТОР (цитата по «Интерфаксу»).
Он добавил, что АТОР не может защитить туристов от удорожания отдыха, потому что туризм является частью экономики и вместе с ним дорожают все остальные элементы.
Количество бронирований отелей и апартаментов на новогодние праздники в июле 2024 г. увеличилось в четыре раза по сравнению с тем же месяцем 2023 г., сообщили «Ведомостям» в «Яндекс.Путешествиях». Существенный рост раннего бронирования в июле подтвердили также в онлайн-сервисах OneTwoTrip, МТС Travel и Ostrovok.
По данным S7, почти треть ранних бронирований авиабилетов приходится на международные направления: Таиланд, Турция и Китай. Из российских маршрутов пассажиры авиакомпании выбирают Сочи, Санкт-Петербург, Москву. Самые популярные регионы для путешествий на новогодние праздники в России – Краснодарский край, Москва и Московская область, рассказал представитель «Яндекс.Путешествий».